Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

En vídeo | Los mejores momentos de la celebración del Dépor en Cuatro Caminos

Miles de deportivistas trasladaron el fin de fiesta a la mítica fuente, donde los jugadores volvieron a ofrecer otro show para celebrar el ascenso

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/06/2026 10:50
Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
PATRICIA G. FRAGA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

De la calle San Juan a Riazor; de Riazor a Cuatro Caminos. Allí se gestó el colofón final de una fiesta que ya quedará para la historia. Miles de deportivistas se agruparon alrededor de la fuente para disfrutar con una plantilla que es de Primera División.

Pasadas las 23.30 horas de la noche, el Deportivo entró en la Plaza en un autobús descapotable y dando continuidad a la celebración que poco antes había rematado en Riazor. Fue el incentivo perfecto para que la gente allí presente terminase de estallar de alegría. Bajaron del autocar jugadores y cuerpo técnico entre aplausos y cánticos de la afición para, acto seguido, subirse a una plataforma que rodeaba la fuente. Y desde allí dieron rienda suelta a la pasión.

El "Ximo, quédate" y el "Yere, quédate" fueron uno de los cánticos más repetidos. De hecho, hasta Massimo Benassi y Antonio Hidalgo los entonaron al ritmo de los demás. No faltó, por supuesto, 'El mambo', esa canción que desde el ascenso a Segunda División en 2024 se convirtió en un himno. Pero si el tema de Kiko Rivera fue el encargado de ponerle ritmo a aquella promoción, este año lo ha sido 'Cavalinho', de Pedro Sampaio. Sonó en Cuatro Caminos con Miguel Loureiro, otra vez, como máximo protagonista.

El micrófono fue pasando por todos los jugadores. Ninguno quiso quedarse sin dedicarle unas palabras al que fue uno de sus mayores apoyos a lo largo de la temporada. Ferllo no dudó en señalar a la afición del Dépor como "la mejor del mundo" y Altimira presagió que "se vienen cosas grandes". No faltó tampoco en la celebración el "¡Bum, bum, bum, bum!" entonado por Antonio Hidalgo. 

Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
PATRICIA G. FRAGA
Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
Celebración del Dépor en Cuatro Caminos
PATRICIA G. FRAGA

Los miles de deportivistas allí presentes bailaron, gritaron y disfrutaron de una celebración que se alargó hasta prácticamente la 1.00 de la madrugada. No es para menos. Un hito como el ascenso a Primera logrado en Valladolid merecía un festejo a la altura, en A Coruña, con la afición blanquiazul presente.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Celebración del Dépor en Cuatro Caminos

En vídeo | Los mejores momentos de la celebración del Dépor en Cuatro Caminos
Bea Arrizado
Quintana. Deportivo - Las Palmas en Riazor. PÃºblico, jugadas, entrenadores, llegada de bus al estadio y celebraciones

Germán Parreño: "Grano a grano hicimos una montaña"
Dani Fernández
Noé Carrillo persigue el balón en el Deportivo-Las Palmas, su primera titularidad

La bienvenida a Noé en un día de adiós
Xurxo Gómez
Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor

Hidalgo sigue alucinando con el deportivismo: "Estás todo el día de cómo va a ser... y lo supera"
Dani Fernández