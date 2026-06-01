El Deportivo lamenta la invasión de campo en Riazor: "Puso en riesgo la seguridad de miles de personas"

Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final JAVIER ALBORES

Todavía colea la invasión de césped de la afición del Deportivo al final del último encuentro de la temporada ante la UD Las Palmas. Y el club blanquiazul ha sido el último en pronunciarse. Este lunes ha emitido un comunicado en el que detalla los desperfectos causados por los seguidores que saltaron al terreno de juego, además de asegurar que se puso "en riesgo la seguridad de miles de personas".

Comunicado del Dépor sobre la invasión

El RC Deportivo quiere agradecer el extraordinario apoyo recibido por decenas de miles de deportivistas durante una jornada histórica para nuestra entidad. La celebración vivida en ABANCA-RIAZOR tras la consecución del ascenso a Primera División constituye una muestra inequívoca de la pasión, el sentimiento de pertenencia y el compromiso de una afición que ha acompañado al Club en los momentos más difíciles y que ha sido determinante en este camino de regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Precisamente por respeto a esa inmensa mayoría de deportivistas que celebró el éxito de forma ejemplar, el Club considera necesario manifestar con absoluta claridad su más firme condena a los actos vandálicos y comportamientos irresponsables registrados tras la finalización del encuentro.

Las evaluaciones realizadas durante las últimas horas han permitido constatar daños de consideración en diferentes instalaciones del estadio. Entre ellos, 752 asientos retirados o arrancados —una cifra muy superior a la media de 50 asientos dañados que habitualmente se registran durante una temporada completa—, desperfectos en distintos elementos patrimoniales del recinto, daños en el entorno del museo del Club, así como afectaciones en el terreno de juego derivadas de los arrancamientos y alrededor de quince zonas quemadas por el uso de bengalas.

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Más allá del importante perjuicio económico y material ocasionado, el RC Deportivo quiere subrayar especialmente la gravedad de unas conductas que pusieron en riesgo la seguridad de miles de personas, incluidas numerosas familias y menores presentes en el estadio. La invasión masiva del terreno de juego, el uso de material pirotécnico y determinadas acciones desarrolladas durante los festejos generaron situaciones potencialmente peligrosas que nunca deben formar parte de una celebración deportiva.

Asimismo, el Club considera especialmente preocupante que estos hechos hayan obligado a realizar actuaciones urgentes de reparación y acondicionamiento en ABANCA-RIAZOR a escasos días de la celebración del encuentro internacional que disputarán las selecciones de España e Irak el próximo jueves. Una circunstancia que ha generado una situación innecesaria de incertidumbre y que ha puesto en riesgo la correcta organización de un evento deportivo de carácter internacional para la ciudad de A Coruña.

Además, los incidentes registrados exponen al RC Deportivo a posibles procedimientos sancionadores que podrían derivar tanto en importantes multas económicas como en medidas que afecten al cierre parcial del estadio.

ABANCA-RIAZOR es la casa de todos los deportivistas y un patrimonio común construido durante generaciones. Su conservación exige responsabilidad, respeto y civismo por parte de todos. Ser un club de Primera División implica también proyectar una cultura de respeto hacia las instalaciones, hacia las normas de convivencia y hacia el conjunto de personas que forman parte de la experiencia del fútbol.

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El RC Deportivo continuará colaborando plenamente con las autoridades competentes y con los organismos responsables de la seguridad para identificar a los responsables de los actos vandálicos producidos durante la celebración. Paralelamente, el Club está cuantificando la totalidad de los daños ocasionados y estudiando las medidas disciplinarias, económicas y administrativas que puedan corresponder en cada caso.

Celebrar un éxito deportivo es perfectamente compatible con respetar las normas, proteger a quienes nos rodean y cuidar aquello que pertenece a todos. El futuro que queremos construir para el Deportivo se fundamenta en el orgullo, la pasión, la responsabilidad y el respeto. Ese es el deportivismo que representa a nuestro Club y a nuestra afición.