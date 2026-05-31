Roi da Costa: “El aficionado del Deportivo tolea por su equipo”

Speaker del Liceo, cómico, profesional del audiovisual y creador de DéporLocura. Roi da Costa (A Coruña, 1980) es hijo del fundador de la Peña O Gaiteiro de Elviña, una de las primeras agrupaciones deportivistas, donde se crió y descubrió su amor por el club coruñés. Ahora, ha conseguido fusionar su profesión con su pasión por el Deportivo en un espectáculo que no deja de crecer. En él, busca dar voz a anécdotas de aficionados y de leyendas blanquiazules, siempre con el humor como hilo conductor. Dos años después del nacimiento del show, ya ha logrado reunir a figuras como Capdevila, Jorge Andrade o Pandiani, y nos desvela que el próximo invitado es el sueño de cuando era adolescente.

Conseguido el ascenso del Dépor, ahora toca que el Liceo consiga celebrar la Liga y con usted ahí para contarlo.

Para mí es un honor. Cuando me llamaron, era mi primera experiencia como speaker y la verdad que es un orgullo estar al lado del Liceo, poder dar las alineaciones o animar. Desde pequeño oías hablar de las gestas del Liceo y formar parte del club es muy importante para mí.

¿Cómo vive los partidos desde el Palacio?

Había ido al Palacio alguna vez, pero ahora lo estoy viviendo a pie de pista y estoy valorando lo impactante, físico y bonito que es este deporte. Animo a la gente que nunca haya ido a un partido del Liceo a venir y vivir la experiencia. Tratamos de darle un nuevo impulso, una nueva imagen, un poco de todo. Enganchar a gente joven y darle la visibilidad que se merece un club histórico como es el Liceo.

Además de ser speaker del Liceo, tiene un proyecto que no deja de crecer, el show de DéporLocura. ¿Cómo surge la idea y cómo es el proceso de creación?

Surgió hace dos años exactamente, no había nacido mi hijo. Soy deportivista de cuna, pero también soy cómico y profesional del audiovisual desde hace muchos años. Me fijaba en muchos shows o espectáculos que hablan de ‘amoriños’, de amores, como el que tienen ahora Touriñán y Perdomo. Hay mil historias para hacer shows diferentes. Yo quería contar mi historia o mis anécdotas, locuras, cosas que había vivido con él Dépor a través de la comedia y quería que el público compartiera las suyas, si querían subir al escenario conmigo. Todo empezó hace dos años en el Tío Vídeo, que éramos 70 personas. Había gente de varias peñas y vinieron a contar sus anécdotas. Yo hice mi monólogo, porque la mayor parte era monólogo, ahora solo es 15 minutos o 20. Entrevistas, sorpresas, es una mezcla de todo. Yo suelo decir, en el último de Andrade y Pandiani, que nos gusta haceros reír, pero también tocaros el corazoncito. Y de eso va el DéporLocura. Me mola mucho, me siento orgulloso de que haya crecido tanto, porque empecé solo pero ahora en el equipo se fue juntando gente muy deportivista, que son profesionales en su sector. Javi Guillén, que es periodista, Adrián Varela, que es social media y Chisco, que es un chef renombrado aquí. Además, se juntaron también otros patrocinadores, que también son deportivistas y quieren unirse al show. También quiero que se una gente que está fuera y lleva el Dépor por bandera como Touri, que está aquí pero trabaja fuera, Fede Pérez o Rodrigo Vázquez, que está a caballo entre Madrid, Barcelona y Coruña.

Roi da Costa Cedida

El humor es una faceta complicada, ¿es fácil crear un ambiente en el que el invitado se sienta cómodo y se suelte, o de momento le ha coincidido que todos se lo han puesto fácil?

Siempre los pongo en aviso, les mando reels y les explico. A Capdevila, por ejemplo, le hablé del Mundial o de la semifinal de Champions. Pero no me interesa tanto hablar de esas jugadas míticas, de esos highlights. Sino que a mí me interesa más el chisme, el cotilleo. Lo otro ya lo cubrís los periodistas y lo vemos en programas deportivos. A mí me interesa más el chiste del vestuario, que se suelten a contarme eso. Los pico un poco a través de excompañeros que mandan un vídeo y les animan a contar una anécdota. Los pongo en aviso, pero en el escenario cambia la cosa. No es tan fácil. Para mí, sobre todo, porque hay preguntas que sí que pueden esperarlas, pero hay otras que se me ocurren como el Roi aficionado. Pienso: “Esto es una locura, pero se la voy a soltar porque llevo toda la vida viéndolo y me mola soltársela”. Aunque después te echen una mirada, pero la mayoría te contestan y te siguen al rollo.

Ha tenido grandes leyendas de invitados. Pandiani, Andrade, Capdevila… ¿Sería capaz de elegir su show favorito?

El de Andrade y Pandiani me moló muchísimo, pero el del 25 aniversario fue muy top. Fue lo que hizo crecer a DéporLocura. Estuvieron Touri, Fede, Lucas, Lendoiro… En ese show yo también decidí darle un cambio. No tengo nada que perder haciendo preguntas que, si me las quieren contestar bien y si no, también. Funcionó muy bien y a partir de ahí se unió otra gente, fue el cambio del show. Para mí ese es muy especial.

Dijo antes que usted es deportivista de cuna. Si pudiera preguntarle al Roi pequeño quién le gustaría que fuera el próximo invitado, ¿a quién elegiría?

Puede que ya lo haya conseguido ese Roi pequeño.

¿El próximo invitado?

No, más adelante. El que viene ahora es el de Roi adolescente, mi ídolo y el de tanta gente. Es Valerón, él lo anunciará pronto. Todas las camisetas que tengo son de Valerón, con su nombre y su número. Cuando llega al Dépor tengo 19 o 20 años y es como un amor platónico de jugador. Y desde ahí, me compro todas las camisetas con su número. El de Roi niño sería seguramente Djalminha.

Valerón es un poco más tímido, quizá le cueste más.

Siempre decimos que en el DéporLocura hay sorpresas, hasta ahí puedo leer. Siempre nos guardamos un as debajo de la manga.

La mayoría de invitados son leyendas del Deportivo, si pudiera elegir a alguien de la plantilla actual para que se siente a su lado en el show, ¿quién cree que daría más juego?

Me gustaría sentar a Yeremay con Valerón. Y por soñar, a Yeremay con Djalminha, porque es muy fan de Yeremay. También me gustaría a Mario, que me parece un jugón, pero me encantaría tener a Mella, es el que más juego daría. Sé que entraría a todos los juegos y a todo trapo. Además, me molaría, sobre todo, por los vídeos que pudiéramos conseguirle, tanto de amigos como de compañeros.

En todos sus show siempre pregunta a los invitados cuál es la mayor locura que han hecho por el Dépor, pero ¿cuál es la de Roi da Costa?

Tengo 45 años, imagínate, tengo muchas. Te voy a decir la del ascenso del 91, cuando ardió la cubierta. Yo estaba en Especial Niños porque mi padre iba con unos amigos, había ido a Preferencia, y la grada de Especial Niños era como el instituto antes de llegar a la universidad, que sería ir con los Riazor Blues en Marathon. Te dejaban allí, era una jaula, una guardería de chavales, solos, que nos cuidábamos entre todos, y me acuerdo de algo que no lo podrías ver en el fútbol actual. Cuando ardió la grada, la gente saltó al terreno de juego, y cuando lo apagaron, volvieron. La gente se puso ahí, todo petado, y yo con 11 años viendo cómo toda esa gente se volvía a poner debajo de uralita quemada. Hubo una chica en el show de Capdevila, que dijo que estaba con su padre en Preferencia, tenía 7 años y dijo que el padre tuvo que tirar de ella, porque no quería irse de la grada cuando estaba ardiendo. Decía que prefería, por su deportivismo, morir quemada que marcharse del estadio.

Tengo 800.000 locuras aquí escritas de las que manda la gente para el show. Las guardo como un tesoro porque son los sentimientos y las vivencias de aficionados. Me molaría algún día plasmarlas en un libro, porque son historias muy bonitas. El aficionado deportivista tolea por el Dépor.