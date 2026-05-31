Stoichkov persigue la pelota en el Las Palmas-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Fue todo tan tranquilo y perfecto, tan por el carril que hasta no pareció el Deportivo, ese club sufridor que hoy acaba la temporada entre vítores y festejos, con un ascenso cerrado en Valladolid y una cita final en Riazor, el escenario que tanto le hizo sufrir en buena parte de esta campaña y en el que acabó por hacerse fuerte, con cinco victorias y un empate en sus últimas seis comparecencias como local. Vuelve el Deportivo a su feudo con todo hecho y ante un rival que lo tiene todo por hacer porque Las Palmas, que ha tropezado en dos de las tres últimas jornadas (estruendosa derrota en Andorra y empate en casa ante Zaragoza), necesita los tres puntos para asegurarse una plaza en el playoff. “Nosotros nos jugamos la vida y eso se tiene que notar en el campo”, apunta su entrenador, Luis García. También los necesitaba hace quince días en Almería y se llevó un triunfo que también fue importante para el Dépor.

Al calor de la fiesta se llenará el estadio y se pintará de festivo blanquiazul toda la ciudad, de San Juan a Cuatro Caminos, de la Fan Zone al bar más tradicional en el que el latido de una pasión no se ha detenido en los años de hierro por los que ha pasado el club. Toca celebrar y hay muchas razones para hacerlo, pero también hay un partido y subyace el orgullo competitivo, uno de los valores del un equipo que ha sabido exprimirse para ofrecer rendimiento.

Los condicionantes están ahí y las decisiones del entrenador sobre el once parten de una gestión de recursos muy diferente a la cotidiana. Hidalgo ya sabe que no podrá disponer de Altimira, una de las soluciones que han logrado vertebrar y equilibrar su once tipo cuando parecía que pintaban bastos, tras la derrota contra el Granada, la última que sufrió el equipo. Justo cuando se conoció la baja de Mella para el resto de la temporada y la ausencia sine die de Yeremay, fue Alti el que en todos los sentidos dio un paso adelante. Hoy deberá de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones y no podrá completar un pleno de titularidades desde su estreno con el equipo, en la jornada 20 contra el Cádiz. Antonio Hidalgo deberá encontrar una solución para ese flanco diestro del que se hizo dueño Altimira.

Otros han llegado a la meta. Yeremay (que todo apunta a que hoy descansará), Ximo Navarro, Quagliata, José Ángel, Luismi Cruz y Mulattieri llegan a la última jornada en capilla, pero tras evitar la sanción en un tramo decisivo de la temporada. Para alguno, como el delantero italiano, parece seguro que será la despedida de Riazor y del Deportivo. No será el único que dirá adiós. Herrera, Escudero, Gragera o Stoichkov, también se despiden. Todos son futbolistas con peso en la caseta. Querrán hacerlo con un buen sabor de boca.

Pero también hay motivos clasificatorios para ganar. Por ejemplo ser campeones de Liga si se da la condición de que el Racing cayese en El Sardinero ante el Cádiz. Cinco veces ha ganado la Segunda División el Dépor, aunque solo una vez (en 2012) había grupo único. Entonces, ya con Liga de 22, llegó a un récord de puntos (91) que sigue vigente. Ochenta se había fijado el club este año como irrebatibles para firmar el salto de categoría. Serían los que sumaría si hoy deja atrás a Las Palmas en un cierre de temporada con horario unificado en el que lo que ocurra en otros campos también puede influir en lo que suceda en Riazor, en el césped. Porque fuera de él la única previsión es la de celebrar como se merece que el Dépor tras ocho años de dura travesía regresa a la tierra prometida. Y poder hacerlo sin agobios es un lujo