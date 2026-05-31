Miles de deportivistas invaden el césped de Riazor para celebrar el regreso del Deportivo a Primera

Invasión de campo en Riazor durante el Deportivo-Las Palmas XGG

"In, in, invasión". Lo que comenzó un cántico al unísono durante la segunda mitad del intrascendente (para el equipo de casa) Deportivo-Las Palmas acabó siendo una realidad. La afición del Dépor tenía ganas de celebrar sobre el césped de Riazor el regreso de su equipo a Primera División. Y no dudó en invadir el verde para disfrutar sobre el terreno.

Solicitó el club que no se accediese al césped, pero la afición hizo oídos sordos. Una vez pitó el árbitro el final del choque, la 'amenaza' del "vamos a saltar" se convirtió en realidad. La hinchada abandonó a la carrera las gradas para pisar la hierba y, durante alrededor de media hora, festejar entre el pueblo y en el corazón del deportivismo el adiós a las infiernos.

Cánticos de todo tipo, pogos, hurto de las redes de la portería como recuerdo perenne y abrazos, muchos abrazos, a los futbolistas, que pudieron ir abandonando el césped hacia los vestuarios ayudados por los miembros de seguridad.

"Por favor, una vez celebrado el ascenso en el campo, os invitamos a que subáis a la grada para celebrar el ascenso todos juntos, con los jugadores", insistía el 'speaker' con el objetivo de desalojar el terreno de juego para que el. "Por favor, ayudadnos a continuar la fiesta todos juntos", llegó a solicitar Diego Villares a través de la megafonía del estadio, como último recurso tras las insistentes peticiones del 'animador' del estadio.

"Hola a todos, soy Villares. Por favor, la plantilla os pide, si sois tan amables, que volváis a la grada para poder disfrutar todos juntos. Gracias", reiteró el capitán. Fue el aviso definitivo, con el que el deportivismo asumió que tocaba regresar para vivir, de nuevo desde sus butacas, la fiesta organizada por el club, con los jugadores como únicos protagonistas en el verde.