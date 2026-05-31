La derrota más dulce del Deportivo (1-2)

Zaka dispara para marcar en el Deportivo-Las Palmas ALBORES

El Deportivo perdió ante la UD Las Palmas y dio exactamente igual (1-2). No es habitual poder decir algo así en cualquier encuentro del equipo coruñés. Pero tampoco es habitual regresar a Primera ocho años después. A Coruña vivió un cierre de temporada histórico y ambos equipos se fueron contentos. Uno en segunda posición y con el billete directo a la máxima categoría, el otro a batirse el cobre en las eliminatorias para acompañarlo dentro de un mes.

El fútbol había sido lo de menos toda la semana y el fútbol fue lo de menos durante los 90 minutos. A nadie le importaba lo que sucedía dentro del terreno de juego, que apareció en la jornada festiva como un paréntesis, para alguno muy necesario, en una jornada festiva que había empezado por la mañana y que la mayoría de los presentes en Riazor tenía claro que se prolongaría hasta la madrugada.

Claro que a la UD Las Palmas sí le iba algo en juego. Un todo o nada para sacar billete a ese calvario llamado playoff que el Deportivo ha conseguido evitar. Se notó la tensión en el conjunto canario, que salió a ver cómo latía el conjunto local. Y comprobó que muy suelto. Los primeros cinco minutos fueron de disfrute blanquiazul y temblor de piernas amarillo, que se dedicaba a perseguir la circulación comandada de nuevo por Mario Soriano sin demasiada intención de meter la pierna. Nadie quiere molestar a un león dormido.

Pero como pudo comprobar el Dépor en Pucela hace una semana, las fachadas solo aguantan lo que tarda el primer subidón de tensión. El primer desajuste que obliga a un esfuerzo más. Y ahí, como sucedió en muchos momentos de la temporada, Arnau Comas apareció amable para abrirle la puerta de la fiesta al rival. El central firmó una de esas intervenciones que resumen a la perfección su primer año en el Dépor. Se adelantó al rival para robarle el balón en la frontal del área, pero su despeje en semifallo fue a parar a los pies de Kirian. En un contexto en el que el fútbol parece haberse alineado este año para devolverle al equipo herculino mucho de lo que le debía, también fue una señal que, pisando territorio coruñés, el capitán canario marcase el primer tanto de lo que puede ser la victoria que ponga a la UD también en el camino de vuelta a la máxima categoría.

Ni se inmutó Riazor, que no estaba dispuesto a que un gol del adversario cambiara su hoja de ruta en la que celebrar era el único verbo que se podía conjugar. El once alternativo que Hidalgo puso sobre el césped siguió también a lo suyo, siendo conscientes varios de los jugadores de que era la última vez que vestirían la blanquiazul. Por eso tampoco hubo reproches con el 0-2 de Marvin tras una rápida contra. Es probable que Germán Parreño, uno de los repescados para la titularidad, pudiera haber hecho más. También era lo de menos.

El caso es que las dinámicas en el fútbol son en ocasiones una fuerza imparable muy difícil de controlar, por mucho que el objeto parezca resultar inamovible. Y así, sin que apenas pasase nada, Eddahchouri marcó su gol 13 en Liga para resolver una de las incógnitas secundarias que quedaban para el desenlace del curso. El pichichi del Dépor. El neerlandés recogió un pase de Cristian Herrera que Mika Marmol hizo bueno y batió a Horcas con un disparo cruzado. Fue justo antes de la pausa de hidratación, más que necesaria también para los 22 protagonistas. Y el partido volvió a como había comenzado. Mucho miedo visitante, absoluto disfrute local, que rondó el empate en varias ocasiones, incluido un intento de gol olímpico de Sergio Escudero justo antes de que Eder Mallo mandara a los jugadores al intermedio.

No empezó diferente el segundo tiempo, con un conjunto isleño que no entendía el ansia de triunfo deportivista cuando en la grada los pocos que vestían de amarillo no hacían más que animar también al Dépor. Cristian Herrera rozó el empate nada más volver de la caseta con un remate de cabeza que obligó a intervenir a Horkas. Y la tuvo también Jesé, que después de llevarse puesto a Dani Barcia no fue capaz de irse en el mano a mano de un Germán Parreño que compensó su error en el segundo tanto.

Una marea incontenible

Para entonces ya había salido del campo Mario Soriano, al que Hidalgo quiso darle una despedida con honores después de una temporada en la que completó la maratón de las 42 jornadas de la Hypertensiones con 42 titularidades. La atronadora ovación al Joker solo fue comparable en magnitud al resoplido de alivio que dieron los rivales por perder de vista a un jugador que, incluso a medio gas, estaba siendo un dolor de muelas.

Stoichkov tuvo todavía una última ocasión antes del carrusel de cambios de Hidalgo para completar las despedidas y de que la atención, la poca que había sobre el terreno de juego, se tornara a la grada. Los protagonistas del espectáculo pasaron a ser las casi 30.000 almas que estaban en el recinto. Que empezaron recreando la denostada ola una década después y terminaron amenazando con una invasión que obligó al club a contraatacar con la megafonía recordando que estaba prohibido saltar al césped y la presencia de un cordón de seguridad para el que, como si de una película de superhéroes se tratase, tuvieron que unir fuerzas protección civil, la seguridad privada y la Policía Nacional. El caso es que como todos deberían saber ya a estas alturas. El deportivismo es incontenible.

Dépor 1 - 2 Las Palmas

Deportivo: Germán Parreño; Ximo Navarro, Arnau Comas (Samu, m.80), Dani Barcia, Escudero (Quagliata, m.69); Noé Carrillo, José Ángel (Luismi Cruz, m.69), Mario Soriano (Riki, m.53); Cristian Herrera (Charlie Patiño, m.69), Stoichkov, Eddahchouri.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suárez (Herzog, m.86), Marmol, Clemente, Amatucci, Kirian (Iñaki, m.86), Manu Fuster (Benedetti, m.69); Estanis (Viera, m.60), Miyashiro, Jesé (Iker Bravo, m.69).

Goles: 0-1, m.7: Kirian. 0-2, m.18: Marvin. 1-2, m.28: Eddahchouri.

Árbitro: Eder Mallo (C. castellano-leonés). Amonestó a Eddahcouri (m.38) en el Dépor.

Incidencias: Estadio de Riazor, 29.795 espectadores. Partido conrrespondiente a la jornada 42 de LaLiga Hypermotion.