Hidalgo sigue alucinando con el deportivismo: "Estás todo el día de cómo va a ser... y lo supera"

Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor QUINTANA

En una escueta rueda de prensa que se celebró mientras miles de personas invadían el césped de Riazor, Antonio Hidalgo tuvo tiempo para repasar, sobre todo, algunos de los nombres propios cuyo futuro es incierto de cara a la próxima temporada:

Yeremay. “Cuento con él para el día 6 de julio. Hemos decidido que con los problemas que tenía era mejor reservarle”.

Ximo. “Vamos a ver. Su situación y la de varios. A partir de este lunes empezaremos a hablar con Fernando”.

Ambiente. “Por mucho que quieras imaginar… Estás todo el día con la expectativa de cómo va a ser, y lo supera. He visto alguna foto desde arriba y es increíble. Que lo disfruten, que se lo merecen”

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Encuentro. “Nos ha costado entrar en el partido. A partir de ahí hemos tenido ocasiones para encontrar el empate. Llevábamos una semana de celebración y las piernas no nos daban para mucho más. Ellos son un gran equipo, con un buen entrenador, y les deseo lo mejor en el playoff. Es la promoción más cara de la historia, eso habla de la dificultad en la que nos han puesto todos”.