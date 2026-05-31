Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo sigue alucinando con el deportivismo: "Estás todo el día de cómo va a ser... y lo supera"

El técnico se rindió de nuevo a la afición blanquiazul tras el corteo: "He visto fotos desde arriba

Dani Fernández
Dani Fernández
31/05/2026 23:16
Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor
Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor
QUINTANA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

En una escueta rueda de prensa que se celebró mientras miles de personas invadían el césped de Riazor, Antonio Hidalgo tuvo tiempo para repasar, sobre todo, algunos de los nombres propios cuyo futuro es incierto de cara a la próxima temporada:

Yeremay. “Cuento con él para el día 6 de julio. Hemos decidido que con los problemas que tenía era mejor reservarle”.

Ximo. “Vamos a ver. Su situación y la de varios. A partir de este lunes empezaremos a hablar con Fernando”. 

Ambiente. “Por mucho que quieras imaginar… Estás todo el día con la expectativa de cómo va a ser, y lo supera. He visto alguna foto desde arriba y es increíble. Que lo disfruten, que se lo merecen” 

Galería

Galería | Todas las imágenes de la previa en la Calle San Juan, la Fan Zone con The Rapants y el espectacular corteo hacia Riazor

Miles de personas recibieron al Deportivo en RiazorVer más imágenes

Encuentro. “Nos ha costado entrar en el partido. A partir de ahí hemos tenido ocasiones para encontrar el empate. Llevábamos una semana de celebración y las piernas no nos daban para mucho más. Ellos son un gran equipo, con un buen entrenador, y les deseo lo mejor en el playoff. Es la promoción más cara de la historia, eso habla de la dificultad en la que nos han puesto todos”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor

Hidalgo sigue alucinando con el deportivismo: "Estás todo el día de cómo va a ser... y lo supera"
Dani Fernández
Zaka celebra su gol a la UD Las Palmas

El 1x1 del Dépor contra Las Palmas: Zaka 'invade' el Pichichi
Dani Fernández
Invasión de campo en Riazor durante el Deportivo-Las Palmas

La invasión de campo le saldrá cara al Deportivo y afecta al España-Irak del próximo jueves
Sergio Baltar
Invasión de campo en Riazor durante el Deportivo-Las Palmas

Miles de deportivistas invaden el césped de Riazor para celebrar el regreso del Deportivo a Primera
Xurxo Gómez