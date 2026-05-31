Dépor
Galería | Todas las imágenes de la previa en la Calle San Juan, la Fan Zone con The Rapants y el espectacular corteo hacia Riazor
El deportivismo vivió una previa histórica inundando las calles de A Coruña de blanquiazul
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La afición del Dépor en la calle San Juan
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Aficionados del Dépor en la calle San Juan
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La Fan Zone de Riazor vibró con The Rapants
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