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Galería | Todas las imágenes de la previa en la Calle San Juan, la Fan Zone con The Rapants y el espectacular corteo hacia Riazor

El deportivismo vivió una previa histórica inundando las calles de A Coruña de blanquiazul

Jorge Lema
Jorge Lema
31/05/2026 18:24
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QUINTANA / DANI PATIÑO
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