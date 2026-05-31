El 1x1 del rival | Alegría canaria como antídoto a la tensión

El once inicial de Las Palmas que derrotó al Almería y entregó medio ascenso al Deportivo UD Las Palmas

Las Palmas afronta su final en Riazor con un once bastante previsible, condicionado en gran medida por las bajas de varios futbolistas y por la limitada profundidad de plantilla de la que dispone el equipo.

Luis García apunta a repetir la misma alineación de las dos últimas jornadas, una apuesta por la continuidad en un encuentro decisivo en el que los amarillos se juegan toda la temporada.

Dinko Horkaš. 26 años. 40 partidos. 3.548 minutos. 38 goles encajados

El croata fue nombrado en los prolegómenos de la jornada pasada el mejor jugador de la temporada del equipo. Es el tercer portero menos goleado de la categoría y ya ha sido pretendido por varios conjuntos europeos. El club ha tasado su valor de mercado en diez millones de euros. Ha sido nombrado MVP en varios partidos y sus paradas se han traducido en resultados positivos.

Marvin Park. 25 años. 30 partidos. 2115 minutos. 0 goles anotados

Fue formado en las categorías inferiores del Real Madrid y, desde que salió de La Fábrica, solo ha vestido la camiseta amarilla. Nacido en España y con origen nigeriano y surcoreano afronta su cuarto curso en la isla, en la que más protagonismo ha obtenido. Pasó de ser extremo a ocupar la posición de lateral. Tiene la condición física obligatoria para ser un carrilero moderno, con mucha capacidad de acumular kilómetros en sus piernas.

Álex Suárez. 32 años. 21 partidos. 1.081 minutos. 0 goles anotados

El canterano lleva más de diez años en el club y es el capitán. La lesión de Sergio Barcia le ha devuelto a la titularidad en los dos últimos enfrentamientos ligueros, ganándole la partida a Herzog. A sus 33 años, el zaguero aporta la veteranía y contundencia a una línea muy joven y sin demasiada solidez.

Mika Mármol. 24 años. 35 partidos. 3.076 minutos. 2 goles anotados

El central zurdo es uno de los nombres propios de Las Palmas. Explotó en sus dos primeros cursos en la máxima categoría y, pese a recibir ofertas tras el descenso a Segunda, decidió quedarse en Gran Canaria, siendo un pilar fundamental. Solo ha sido una vez suplente y es el tercer jugador más valioso de la categoría (diez millones de euros) según Transfermarkt. El Barcelona dispone del 50% de los derechos del jugador. Destaca por su salida de balón y ser rápido al corte.

Enrique Clemente. 26 años. 37 partidos. 3.248 minutos. 5 goles anotados

Su irrupción en el fútbol profesional llegó de la mano del Zaragoza, el equipo de su ciudad. Tras una buena primera aparición en Segunda, buscó una mayor regularidad en la UD Logroñés, Las Palmas y Racing de Ferrol. Este año ha vuelto para abrir su segunda etapa en el club. Aunque su posición natural es la de central, se ha asentado en el lateral izquierdo en el esquema de Luis García. Es el jugador de campo que más minutos acumula, empatado con Amatucci. Ha ampliado recientemente su contrato hasta 2029.

Lorenzo Amatucci. 21 años. 39 partidos. 3.248 minutos. 0 goles anotados

El cedido por la Fiorentina es uno de los hombres revelación de la temporada. “Juega muy bien, tiene mucho temple sacando la pelota bajo presión. Si sigue mejorando, va a tener un futuro espectacular”, admitió Jonathan Viera. Ha sido el motor del equipo en la construcción de las jugadas.

Kirian Rodríguez. 29 años. 26 partidos. 1.333 minutos. 3 goles anotados

Tras someterse a un autotrasplante de células madre en mayo de 2025 como parte de su tratamiento contra una recaída del linfoma de Hodgkin, regresó al verde en la octava jornada. Desde entonces ha disputado la mitad de los partidos como titular. La enfermedad no le ha mermado en su criterio con pelota. El tinerfeño es el interior que mejor lee y entiende el fútbol. Capaz de pausar el partido y de acelerarlo a través de la conducción y del pase.

Manu Fuster. 28 años. 41 partidos. 3.119 minutos. 8 goles anotados

El mediapunta es el segundo máximo goleador del conjunto pío-pío. Es uno de las principales amenazas rebasada la divisoria central. Sus armas son el lanzamiento a balón parado —fue asistente de lujo en el gol de Alberto Jiménez con el Albacete en aquella final de playoff— y el disparo desde media distancia. También tiene pie para asociarse.

Taisei Miyashiro. 25 años. 16 partidos. 1.078 minutos. 4 goles anotados

El nipón sorprendió con su carta de presentación nada más aterrizar en invierno, pero desde que sufrió a mediados de abril una microrrotura en el isquiotibial izquierdo no ha vuelto a deslumbrar. Aunque se encargar de tapar la banda en fase defensiva, actúa muy cerca de Jesé. Se distingue por ser muy dinámico y con buen golpeo con las dos piernas.

Jesé Rodriguez. 32 años. 32 partidos. 1.780 minutos. 10 goles anotados

Este es su tercer ciclo como jugador de Las Palmas. Le costó empezar, pero ha ido incrementando su nivel hasta el punto de ser el máximo goleador y uno de los líderes del vestuario. El más que experimentado punta aporta liderazgo, personalidad y colmillo.

Estanis Pedrola. 22 años. 17 partidos. 671 minutos. 4 goles anotados

Uno de los nombres que más alto apuntaba de La Masía. Llegó en enero cedido por la Sampdoria y ha aportado al costado izquierdo desequilibrio, velocidad y gol.