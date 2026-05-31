El 1x1 del Dépor contra Las Palmas: Zaka 'invade' el Pichichi 

Zakaria Eddahchouri celebra su gol contra Las Palmas Javier Alborés

Estas son las notas de los jugadores del Deportivo tras caer derrotados por 1-2 ante Las Palmas en la última jornada de Liga.

GERMÁN PARREÑO. Desprevenido (6). El guardameta ilicitano regresó a la titularidad como premio a su compromiso. Pudo hacer más en el gol de Marvin. Reaccionó tarde. Aguantó bien en el mano a mano con Jesé.

XIMO NAVARRO. Seguro (6). El lateral se mostró participativo. Combinó y pisó área contraria en un par de veces. Probó el disparo a portería, pero se quedó sin el premio de marcar su primer gol de la temporada.

ARNAU COMAS. Permisivo (6). No puso demasiada resistencia en la acción del gol de Kirian. También pecó de falta de contundencia en jugadas más intrascendentes que resolvieron.

DANI BARCIA. Preciso (6). El canterano volvió a partir de inicio para enseñar sus cualidades en salida de balón. Alternó pases de medio y corta distancia con éxito y ayudó a sobrepasar la divisoria con la pelota controlada.

SERGIO ESCUDERO. Cumplidor (6). El lateral vallisoletano disfrutó de su octava titularidad del curso y, seguramente, de su último partido como jugador del Deportivo. Dejó buenos contactos con el balón.

CRISTIAN HERRERA. Despedida (8). Tras despedirse de la afición en redes sociales, el canario pudo jugar su primer encuentro liguero de titular. Se inventó la asistencia en el gol de Eddahchouri y rozó el gol con un remate de cabeza al que respondió el guardameta visitante con una buena parada.

JOSÉ ÁNGEL. Ancla (6). El andaluz fue el elegido para acompañar a Mario Soriano en la medular. No pudo juntar al equipo en los primeros minutos y dejó varios cambios de orientación exquisitos.

MARIO SORIANO. Brújula (7). El madrileño jugó de inicio para hacer el pleno. Todas las jornadas de titular. Fue el primer cambio antes de llegar a la hora de encuentro.

NOÉ CARRILLO. Energía (6). Tras una irrupción magnífica en el primer equipo, al de Teo le llegó ante Las Palmas la oportunidad de debutar como titular. Se le vio con ganas de demostrar.

STOICHKOV. Enlace (6). Jugó por detrás de Eddahchouri y participó en la jugada del gol. Desaprovechó un mano a mano por querer rizar el rizo, pero la jugada había quedado anulada.

EDDAHCHOURI. EL MEJOR (8). El delantero neerlandés culminó en gol una excelente combinación entre varios de los hombres del frente de ataque. La décimo segunda diana del curso, que le etiqueta como el máximo goleador del Deportivo en solitario, por delante de Yeremay Hernández

Los cambios

RIKI. Visión (7). Entró por Mario y filtró un buen pase a Stoichkov.

Quagliata. Ovacionado (6). Intentó el gol con un tiro esquinado al que reaccionó bien Horkaš.

Luimi Cruz. Vertical (6). 20 minutos le bastaron para dejar algún destello de su calidad.

Charlie Patiño. Susto (5). Perdió un balón en salida de balón que terminó en gol de Las Palmas, pero el árbitro señalo falta, por suerte.

Samu Fernández. Debutante (6). El último cambio y el último canterano en estrenarse con el primer equipo en Liga en una temporada histórica.