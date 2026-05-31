Dépor
Deportivo-Las Palmas, en directo | Sigue toda la previa, el recibimiento y el partido minuto a minuto
El equipo blanquiazul cierra un curso de ensueño con una fiesta por todo lo alto en Riazor ante el conjunto canario (18.30 horas)
No cabe un alfiler en la calle San Juan
Las hormigoneras se hacen notar por el paseo
No podía faltar una de las tradiciones de los éxitos blanquiazules
No se queda atrás la calle San Juan
Cientos de deportivistas disfrutan también de la previa antes del corteo que partirá de la Plaza de España a las 16.00 horas
Aliento blanquiazul para el Liceo
Muchas camisetas del Dépor en la victoria del equipo verde ante el Calafell
La Fan Zone empieza a coger color
Guía para no perderse los festejos
Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ninguna de las citas preparadas para hoy. Desde la previa en la calle San Juan a la fiesta en Cuatro Caminos
A Coruña calienta motores
Buenos días! Ya estamos en directo para seguir todo lo que suceda en el cierre de temporada para el Deportivo. Una jornada festiva que ha arrancado desde bien temprano y que se prolongará, una semana más, hasta altas horas de la madrugada