Deportivo-Las Palmas, en directo | Sigue toda la previa, el recibimiento y el partido minuto a minuto

🟦⬜ #DÉPOR | Muchas camisetas blanquiazules animando al Liceo, que vence 4-1 al Calafell para encarrilar el segundo partido de semifinales por la liga



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