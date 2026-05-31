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Dépor

Deportivo-Las Palmas, en directo | Sigue toda la previa, el recibimiento y el partido minuto a minuto

El equipo blanquiazul cierra un curso de ensueño con una fiesta por todo lo alto en Riazor ante el conjunto canario (18.30 horas)

Bea ArrizadoLucía Dávila
Bea Arrizado y Lucía Dávila
31/05/2026 12:56
Imagen de la Fan Zone de Riazor el pasado domingo
Imagen de la Fan Zone de Riazor el pasado domingo
EFE
14:52 h.
No cabe un alfiler en la calle San Juan
Seguidores del Dépor en la Calle San Juan
Seguidores del Dépor en la Calle San Juan
Cedida
14.30 h.
Las hormigoneras se hacen notar por el paseo

No podía faltar una de las tradiciones de los éxitos blanquiazules

13:45 h.
No se queda atrás la calle San Juan

Cientos de deportivistas disfrutan también de la previa antes del corteo que partirá de la Plaza de España a las 16.00 horas

Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Cedido
Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Cedidas
Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Aficionados del Dépor en la calle San Juan
Cedidas
13:35 h.
Aliento blanquiazul para el Liceo

Muchas camisetas del Dépor en la victoria del equipo verde ante el Calafell

12:55 h.
La Fan Zone empieza a coger color
12.50 h.
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12.45 h.
A Coruña calienta motores

Buenos días! Ya estamos en directo para seguir todo lo que suceda en el cierre de temporada para el Deportivo. Una jornada festiva que ha arrancado desde bien temprano y que se prolongará, una semana más, hasta altas horas de la madrugada

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