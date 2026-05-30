Mi vida en blanquiazul | Nacho Martínez: "Los que somos del equipo de verdad no vamos al estadio para ver a los rivales, vamos a ver al Dépor"

Nacho Martínez y su padre, antes del partido ante el Valladolid Cedida

Antes de nacer, el Deportivo jugó un partido contra el Oviedo y mi padre dijo que, si Djalminha marcaba tres goles, me pondría de segundo nombre Djalma. Por suerte se quedó en dos y me llamo Ignacio Martínez Parra, porque sería un poco raro el nombre de Djalma en un chico coruñés.

Mi padre me hizo socio del Deportivo en el año 2000, que fue en el que nací y, además, en el que el Dépor ganó la Liga. Buen año para nacer. El primer recuerdo que tengo es un Dépor-Sevilla, era muy pequeño y fui al campo. Seguramente ya había ido antes a acompañar a mi padre, pero no me acuerdo. De hecho, aunque a lo mejor iba al estadio, no recuerdo ni siquiera la etapa de Champions. Los primeros momentos de los que soy consciente son de cuando el Dépor jugaba Europa League en 2008, tendría siete u ocho años. No pude vivir la época dorada, aunque ya había nacido. No tenía uso de razón cuando el Dépor competía contra los grandes. Pero ir siempre a Riazor y con mi padre, que fue el que me acompañó desde pequeño, es un orgullo.

Nacho Martínez nació el mismo año en el que el Dépor ganó la Liga Cedida

Cuando fui creciendo, lamentablemente, los momentos que me tocó vivir no son buenos. El mejor recuerdo que tengo como aficionado fue un partido que fui a ver en el Camp Nou ya de adolescente. A lo mejor no fue tan trascendental, pero íbamos perdiendo 2-0 y acabamos empatando 2-2 con un gol de Álex Bergantiños. Lo fui a ver con mi padre y con mi hermana. Por el otro lado, mi peor recuerdo fue el descenso que vivimos contra el Valencia. Estuve en el estadio y fue un palo bastante duro, el descenso que más me marcó. Además, después de estar muchos años en Primera. Aunque después ascendimos y parecía que resurgíamos otra vez, yo creo que fue un poco el inicio de la decadencia del Dépor.

He tenido la mala suerte, entre comillas, porque al final es un privilegio, de vivir fuera desde hace cuatro o cinco años. Estudié parte de mi carrera en Estados Unidos y ahora estoy trabajando en Ámsterdam. Cuando vivía en Coruña sí que iba absolutamente a todos los partidos, pero ahora es bastante complicado. Aun así, siempre los veo , incluso cuando vivía en California y la diferencia horaria era muy grande. Me despertaba a la hora que fuese para verlos. Me tocó allí la etapa de Primera RFEF, pero me daba igual. Los veía e incluso enganchaba a mis compañeros de piso estadounidenses y argentinos a verlos. Hasta ellos sentían un poco de cariño por el equipo. Fue duro marcharme de Coruña justo con el Dépor en uno de sus peores momentos. Porque al final, esos años son en los que más hace falta el apoyo. Los primeros años en Primera RFEF, aunque la afición responda bien, siempre son duros. Juegas en una categoría que ni siquiera es fútbol profesional, contra equipos amateurs, y un estadio como Riazor, que está acostumbrado a recibir equipos como Madrid, Barça y los más grandes, pasa a recibir a equipos más modestos. Es duro. Pero al final nosotros, los que somos del Dépor de verdad, no vamos al estadio para ver a los rivales, vamos al estadio a ver el Dépor.

Nacho, durante un partido con su padre Cedida

Eché de menos no poder ir, y más en esta situación, en la que el equipo necesitaba mucho apoyo, pero desde la distancia los apoyé siempre y es lo que me llevo. A lo mejor me perdí algún partido de pretemporada, pero lo que es competición oficial lo vi absolutamente todo. Aunque empezase a las 3, 4 o 5 de la mañana de Estados Unidos, me ponía la alarma y lo veía. Es un poco locura lo que hacía. Además, yo allí jugaba al fútbol, estaba becado, y me coincidió un partido en un hotel de concentración. Jugábamos pronto al día siguiente, me tenía que levantar a las 7 de la mañana, y me levanté a las tres para ver primero al Dépor. Después fui a jugar mi partido de empalme. Era tal la obsesión que tenía que verlos absolutamente todos.

Incluso mis compañeros de piso conocían al equipo. Entre la gente que es muy joven a lo mejor no se conoce tanto, pero los que son un poco más mayores, o por ellos o por sus padres, la gran mayoría lo conocían. Los americanos no tanto, porque al final en Estados Unidos no hay mucha cultura de fútbol, pero tenía muchos amigos argentinos que eran muy fanáticos tanto de Boca como de River y lo conocían aunque no sabían la situación actual del club. En cuanto les decía que estaba en la tercera categoría de fútbol español, flipaban, porque al final todos habían escuchado hablar del Dépor por las gestas en Champions, la remontada del Milan, la Liga, el Centenariazo… Hacíamos un trato, yo veía los partidos de River y de Boca, y ellos veían los del Dépor. Obviamente, eran un poco más aburridos los del Dépor en ese momento, pero los enganchaba para que los viesen. El otro día, después del ascenso, me escribió mucha gente de Estados Unidos dándome la enhorabuena, así que he conseguido que, aunque yo no esté allí, sigan fijándose por lo menos en los resultados.

Aquí en Ámsterdam estoy en cualquier plan, y si juega el Dépor, pues yo lo siento, pero durante dos horas me tengo que ir. Es algo muy importante para mí. Cuando nos jugamos el ascenso contra el Barça B, cogí un vuelo desde California para ver el partido. También estuve el pasado domingo en Valladolid. Viajé a Madrid desde Ámsterdam para poder ver el ascenso del equipo en persona. Fue algo espectacular. Mi idea era que el Dépor ascendiese contra Las Palmas para poder vivirlo en casa con toda mi familia. Cuando se dio que podía ser en Valladolid, dudaba si ir o no, pero tengo un grupo de amigos estupendo en Coruña, que son todos del Dépor, y en cuanto me dijeron que se animaban e iban, no lo dudé ni un segundo. Además, tuvimos la suerte de conseguir entradas. Tuve una suerte tremenda de poder vivirlo con mis amigos, que estuvieron todos, mi familia, mi primo, mis tíos y mis padres, que mi padre fue el que me hizo del Dépor desde que nací. Era como una mini Coruña, estaba toda mi gente cercana viendo el partido.

Nacho y su padre, durante un partido en San Mamés Cedida

Fue algo precioso, después de ocho años, de todo el sufrimiento que llevamos, poder vivirlo con toda la gente que quieres es algo muy bonito. Después del partido subimos en coche a Coruña a disfrutar de la celebración lo que pudimos. Tuve la suerte de que el lunes, después del partido, era el Festival Nacional aquí en Holanda. Ahora ya estoy de vuelta, porque tengo que trabajar, así que en el último partido en casa no estaré, pero puedo decir que he vivido lo importante.

Por este motivo, tampoco pude recoger la insignia de plata. Me la recogió un amigo que también es socio desde que nació. Está en su casa, en cuanto vaya a Coruña la próxima vez, la recogeré. Tenerla ya con 25 años se lo debo a mi padre, porque cuando nací, obviamente, no podía hacerme socio. De hecho, ni siquiera podía elegir equipo. En mi casa no me quedó otra que ser del Dépor. Es lo que mamé, por decirlo de alguna manera, desde pequeño. Tanto mi familia, mi padre, mi abuelo… todo el mundo iba a Riazor. Eso de elegir equipo y ser del Barça o del Madrid, a mí no me ha tocado. Desde que nací me pusieron una camiseta del Dépor y es el equipo al que tengo que apoyar. Siempre voy a agradecer a mi padre que haya tomado esa decisión conmigo.