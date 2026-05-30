El regreso al trabajo, el Teresa Herrera o los parones internacionales: las fechas clave del Deportivo de Primera

David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile EFE/Adriana Thomasa

Todavía no ha acabado la temporada, pero el Deportivo ya tiene en su horizonte un panorama prácticamente definido de la futura campaña 2026-27. Porque a falta de conocer cuándo arrancará LaLiga EA Sports el próximo curso, tiene fecha de inicio del inicio de pretemporada, del Teresa Herrera y de los parones de selecciones en los que podrá aprovechar para trabajar sin el yugo de la competición y, al mismo tiempo, descansar.

Antonio Hidalgo reconoció este viernes que esperaba contar con Yeremay Hernández el 6 de julio, fecha en torno a la que está prevista la vuelta al trabajo del colectivo blanquiazul, que iniciará las vacaciones este mismo domingo, después de completar el curso regular jugando contra Las Palmas. Posteriormente, matizó que no tendría por qué ser ese mismo lunes 6, sino que la fecha podría variar un par de días. Pero es en esa segunda semana de julio en la que el conjunto blanquiazul tiene previsto su retorno al trabajo.

Yeremay: "¿Mi futuro? Tengo contrato hasta el 2030, soy jugador del Dépor y ahora quiero descansar" Más información

Empiece unos días antes o después, lo que todavía no sabe el club es cuánto durará ese trabajo previo al inicio de la competición. Porque LaLiga EA Sports todavía no ha concretado su fecha de arranque. En los últimos años, dicho inicio se fijaba a mediados del mes de agosto. Sin embargo, en este verano con el Mundial más largo de la historia (del 11 de junio al 19 de julio), es posible que el arranque de la competición nacional se posponga una semana. Al menos eso es lo que desean varios clubes y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), aunque todavía no se ha oficializado dicho acuerdo en las conversaciones que mantienen con la patronal, organizadora de la competición.

Trofeo y parones

Quizá una modificación del inicio liguero podría trastocar también los planes relativos a la disputa del Trofeo Teresa Herrera. Tal y como apuntó AS, está previsto que el torneo se dispute el martes 11 o el miércoles 12 de agosto, con el Real Madrid como rival. Sin embargo, una reformulación del arranque de la temporada quizá modificaría también la fecha del encuentro.

Más allá de este encuentro de presentación ante su afición, el hecho de regresar a Primera División provocará que el Dépor tenga que gestionar varios parones de la competición al existir en el calendario fechas FIFA con espacio exclusivo para las selecciones.

El 'club de los 3.000' se cotiza en el Deportivo Más información

El próximo curso 2026-27 serán un total de tres durante la temporada, además de un cuarto una vez terminen las competiciones de clubes. La gran novedad radica en que el primero de ellos, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, provocará que haya dos fines de semana consecutivos sin liga. De hecho, España jugará en ese parón, que se agrupa junto al tradicional de octubre, cuatro partidos de Nations League.

Un mes después, en noviembre, del 9 al 17, se desarrollará una segunda ventana FIFA que provocará un fin de semana vacío de liga, del mismo modo que sucederá entre el 22 y el 30 de marzo. En Europa, se terminarán de definir la fase de grupos y los cuartos de la Nations. Y ya del 7 al 15 de junio se disputará la última fecha internacional del curso, que en el viejo continente tiene la fase final de la Liga de Naciones (semis y partido por el título) como gran atractivo.