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Dépor

El día del ascenso, grabado para siempre en la piel de los jugadores

Hasta seis futbolistas del Deportivo se han tatuado la fecha en la que han conseguido devolver al equipo a la máxima categoría

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/05/2026 14:42
Tatuaje de Ximo Navarro por el ascenso a Primera División
Tatuaje de Ximo Navarro por el ascenso a Primera División
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Hay una fecha que ya se ha convertido en imborrable para el Deportivo. El 24 de mayo de 2026 quedará para la historia. Tan importante ha sido el pasado domingo que han sido muchos los jugadores del conjunto coruñés que han querido asegurarse de que ese día les acompañe toda la vida. Hasta seis futbolistas ya tienen tatuada en su piel la fecha del ascenso a Primera División: 24.05.2026.

Tal y como ha publicado el Deportivo en sus redes sociales, esta mañana en Abegondo han sido varios los que han lucido nueva piel. Seis jugadores de la plantilla blanquiazul han pasado por la aguja para convertir en imborrable el recuerdo del ascenso a la máxima categoría. Ximo Navarro, Luismi Cruz, Giacomo Quagliata, Mario Soriano, Eric Puerto y José Ángel ya tienen la fecha tatuada en su cuerpo.

Navarro, que se ha tatuado en el gemelo izquierdo, ha optado por acompañar la fecha del hito, además en gallego: ascenso a Primeira División, 24.05.2026. Mientras, Cruz ha elegido la parte baja de su tibia izquierda para dejar marcado para siempre uno de los cánticos que más ha acompañado al equipo durante toda la temporada: Dale Dé. Quagliata y Soriano han elegido tatuarse la fecha, el italiano en su muslo derecho; el madrileño en la parte posterior de su brazo izquierdo.

Puerto ha ido un paso más allá. El ascenso ha valido al meta andaluz para completar un tatuaje que ya se había hecho hace dos años. Porque ahora, al 12.05.24 (fecha en la que el Dépor logró la promoción a Segunda División), le acompaña el 24.05.26. Dos días que vivirán para siempre en el cuerpo del portero. Por su parte, Jurado ha rellenado uno de los huecos que quedaba en su muslo derecho con la frase "Dreams come true" y la data del reciente ascenso.

El que ha llevado a otro nivel el homenaje al ascenso ha sido David Mella. El canterano no sabe hacer las cosas a medias, así que, tal y como había prometido, se ha grabado en su pierna izquierda el escudo del Deportivo.

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