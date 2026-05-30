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Dépor

El deportivismo marca el ritmo: así será la fiesta del ascenso a Primera

Riazor, la calle San Juan y Cuatro Caminos serán los tres escenarios principales

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/05/2026 15:53
Celebración de la afición tras el Valladolid-Dépor en Cuatros Caminos
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A Coruña está lista para vivir uno de los días más emocionantes. El deportivismo será el encargado de marcar el ritmo en una jornada que arranca a las 10.00 horas de la mañana y que se extenderá hasta que el cuerpo aguante. No es para menos. Un ascenso a Primera División que devuelve al Deportivo al lugar del que nunca debió marcharse se merece una celebración a la altura.

El pasado domingo, la afición blanquiazul ya dejó claro que no importa que el lunes sea día laboral. Después de sellar la promoción directa en Valladolid, fueron miles de seguidores los que esperaron a la plantilla en la Fan Zone. Y fueron miles también los que se marcharon a su casa a altas horas de la noche después de celebrar por todo lo alto un hito que quedará marcado para siempre en la historia del Deportivo. Mañana, todo hace indicar que la fiesta no será menor.

A las 10.00 horas dará comienzo la animación infantil en la explanada de Riazor, que estará además acompañada de un set de DJ, donde actuarán Toni Seijas, Rafa Astray y DJ Robinson Ramos. A las 13.00 horas arrancará de la mano de LG1DO el primer concierto previsto; a las 14.30 horas, lo hará el segundo, a cargo de The Rapants.

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No será la explanada de Riazor el único escenario de celebración. De forma paralela, en la calle San Juan, iniciará a las 11.00 horas una previa que se presenta como el preludio de la gran fiesta. Desde las 13.00 hasta las 15.00 horas habrá conciertos que se encargarán de ambientar la juerga para, posteriormente, a las 16.00 horas, poner rumbo hacia Riazor desde la Plaza de España, también conocida como Campo da Leña. Tal y como ocurrió en 2024, con el ascenso a Segunda División, la afición blanquiazul realizará un corteo hacia el estadio que, previsiblemente, volverá a dejar imágenes para la historia.

Una hora después, a las 17.00, llegará el autobús del Deportivo a los aledaños del estadio. Allí se topará con la marea de seguidores blanquiazules, que una vez más trasladarán su cariño a la plantilla en forma de vítores y cánticos.

El postpartido

El Deportivo se juega la última jornada en su feudo, frente a la UD Las Palmas. Y aunque ganar siempre es el objetivo, la tranquilidad de tener el objetivo del ascenso sellado permite visualizar el partido como una fiesta.

La entidad coruñesa ya ha colgado hace unos días el cartel de “no hay billetes”, de forma que Riazor estará lleno para festejar uno de los hitos más importantes de la última década. Ya está todo programado. Tras el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una celebración en el estadio, para, posteriormente, trasladar la fiesta a Cuatro Caminos, lugar que desde este sábado ya está preparado con el dispositivo de seguridad pertinente para acoger el evento. Hasta allí ya se acercaron aficionados el pasado domingo, para celebrar la victoria en Pucela, pero esta vez, se prevé que la comunión será total.

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La plantilla del Dépor lo hará en autobús descapotable por la Ronda de Nelle para finalmente poner el broche final en la fuente de Cuatro Caminos. Pero no se apagarán los focos de una temporada que quedará para el recuerdo de todos; se bajará el telón de una campaña en la que, después de abrazar el sufrimiento, el deportivismo celebrará por todo lo alto el regreso del equipo a Primera División.

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