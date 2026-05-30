Jaime, Víctor (tras el trofeo) y Amavisca, que años después jugaron en el Deportivo, celebran la séptima Copa de Europa del Real Madrid en 1998 REAL MADRID CF

La Champions League celebró este sábado en Budapest la final de su 71ª edición, en la que no hubo un solo futbolista relacionado con el Deportivo. Eso sí, en las 70 finales previas la participación de jugadores que antes o después vistieron de blanquiazul fue amplia. Un total de 22 exdeportivistas levantaron ‘la orejona’ dejando el sello blanquiazul en 17 ediciones.

La gran mayoría de ellos (15) conquistaron la corona europea vistiendo la camiseta del Real Madrid. Otros tres la lograron con el Barcelona, dos lo hicieron con el Inter de Milán y uno con el Olympique de Marsella y el Milan. Aquí está, parafraseando con algo más de diplomacia a Rubén de la Barrera, todo aquel “deportivista y campeón de Europa”.

Antonio Ruiz

Jugador del Deportivo en la temporada 1962-63, llega Riazor como parte del pago del traspaso por Amancio. Cuando aterriza en A Coruña, el volante murciano tiene en su palmarés nada menos que cuatro Copas de Europa (1957, 1958, 1959 y 1960), aunque solamente disputa un total de 9 partidos en dos de ellas (1959 y 1960) y salta al césped en una sola final, la de 1959, en la que el Real Madrid bate al Stade Reims francés (2-0) en Stuttgart.

Cien años de la noble visita inglesa para honrar a Luis Otero Más información

Es el único cuádruple campeón de Europa que ha vestido la camiseta del Deportivo. Ruiz disputa 24 partidos (23 de ellos de Liga) con el Dépor y anota un gol, el que adelanta a los coruñeses precisamente en el Bernabéu, donde acaban perdiendo 2-1. El Dépor acaba descendiendo a Segunda a la conclusión del curso.

Miche

El defensa salmantino Miguel García Martín también llega al Deportivo en el traspaso de Amancio, pero en su caso en propiedad. Dos Copas de Europa (1959 y 1960) figuran entre sus logros como futbolista.

Miche, eso sí, no juega ninguna de las dos finales. Participa en seis partidos, tres en cada edición. Su carrera en el Deportivo se reduce a 30 partidos, en los que firma un gol y sufre dos expulsiones. Tras el descenso ficha por al Valladolid.

Luis Suárez

Luis Suarez posa con una de las dos Copas de Europa de Europa que ganó con el Inter INTER DE MILÁN

El ‘Arquitecto’ de Monte Alto, el Balón de Oro coruñés, juega apenas 17 partidos (3 goles) de blanquiazul antes de poner rumbo al Barça.

En la Ciudad Condal se le resiste la Copa de Europa, pero no en el Inter, al que conduce a un histórico doblete en 1964 y 1965, siendo titular en ambas finales ante Real Madrid (3-1) y Benfica (1-0), respectivamente.

Amancio

‘El Brujo’ devuelve al Deportivo a Primera en 1962 tras firmar 25 goles, antes de poner rumbo al Real Madrid a cambio de 12 millones de pesetas, Miche en propiedad y las cesiones de Ruiz, Betancort y Cebrián.

El año en que la Serie A lo ganó todo Más información

El delantero coruñés anota 69 goles en 108 partidos durante sus cuatro temporadas en el Deportivo, antes de convertirse leyenda madridista: 471 partidos y 154 goles le contemplan. Eso sí, a su generación, la Copa de Europa se le resiste. Pese a disputar el torneo en diez ocasiones (52 partidos y 21 goles), el genio de la calle Vizcaya solo puede ceñirse la corona europea una vez. Lo hace en 1966 y, eso sí, a lo grande. Firma cinco tantos, el último de ellos, además, el que iguala el inicial de Vasovic en la final ante el Partizan e inicia la remontada que culmina Serena para la sexta Copa de Europa madridista.

Amancio posa en el Santiago Bernabéu detrás de la Copa de Europa que ganó en 1966 y junto a un Teresa Herrera y un Ramón de Carranza REAL MADRID CF

Veloso

Para el delantero compostelano, como no podía ser de otra forma, es llegar y besar el santo. Después de siete campañas en las filas blanquiazules, con 211 partidos y 106 goles que le sitúan como cuarto goleador de la historia deportivista, en el verano de 1965 firma por el Real Madrid.

Nueve meses después, al final de su primera campaña de blanco, levanta la Copa de Europa en Bruselas, aunque su participación en el torneo se reduce a un partido, el de vuelta de cuartos de final contra el Anderlecht en el Bernabéu (4-2). En cuatro participaciones en la máxima competición continental suma cinco encuentros y tres goles, ante el Múnich 1860, el Ajax y el AEL chipriota.

Jaime Blanco

Traspasado al Madrid el mismo verano que Veloso, también forma parte de la plantilla blanca campeona en 1966. Se queda en blanco en el torneo continental y solo juega cinco partidos de Copa en la primera de sus tres campañas merengues.

Es jugador blanquiazul entre 1959 y 1965, con una cesión al Oviedo de por medio, y un balance como deportivista de 135 apariciones y 11 dianas.

Betancort

Otro de los cedidos a cambio de la venta de Amancio. El portero canario juega 29 partidos con el Dépor antes de regresar al Real Madrid, con el que gana la Copa de Europa de 1966, precisamente junto a Amancio.

El Dépor fue 22 veces 'campeón del mundo' Más información

Betancort lo juega todo en aquella Champions hasta la ida de semifinales. Araquistain le arrebata la titularidad en la vuelta en San Siro ante el Inter y en la final ante el Partizan.

Andrés Mendieta

El tercer portero del Real Madrid ‘ye-ye’ –padre del valencianista e internacional Gaizka–, juega en el Deportivo dos años después de formar parte del plantel blanco que conquista la sexta Copa de Europa, aunque no disputa un minuto. A Riazor llega a préstamo para el curso 1968-69. Disputa 9 encuentros y, ya empezada la temporada, se va a los Juegos Olímpicos de México con la selección española, con la que juega un partido en tierras aztecas.

Txiki Begiristain

El talentoso mediapunta vasco juega 8 partidos y marca 2 goles con el ‘Dream Team’ que lleva al Barça a la conquista de su primera Copa de Europa, en 1992. Eso sí, en la final de Wembley se queda en el banquillo y no disfruta de un minuto.

Cuatro años después firma por el Deportivo, con el que empieza ganando la Supercopa –con gol suyo en el Bernabéu– y participa en 57 partidos (6 tantos) en 2 temporadas.

Julio Salinas

Julio Salinas porta la Copa de Europa ganada por el Barcelona en Wembley en 1992 FC BARCELONA

Otro campeón en Wembley, autor de 2 goles –ambos al Dinamo de Kiev– en 7 partidos en aquel torneo continental, y titular en la catedral londinense frente a la Sampdoria.

El Deportivo lo ficha solo dos años después, aunque ya con 32 en el carnet de identidad. Viste de blanquiazul una sola temporada, en la que firma unos notables registros –16 tantos en 32 apariciones– y conquista la Copa del Rey del diluvio contra el Valencia.

Ricardo Serna

Uno de los deportivistas que menos tiempo ha vestido de blanquiazul –solo 2 minutos en un partido ante el Albacete–, llega a A Coruña pocos meses después de proclamarse campeón de Europa con el Barcelona. El central sevillano participa en 6 encuentros de esa Champions, pero en la final ni siquiera se sienta en el banquillo.

Así se explica el escudo del Deportivo Más información

Rafa Martín Vázquez

Se le resiste la Copa de Europa como miembro de la ‘Quinta del Buitre’, pero la celebra, aunque en la distancia, con el Marsella.

El centrocampista madrileño juega los partidos de la primera eliminatoria contra el Glentoran norirlandés, al que además marca un doblete en la ida. En octubre de 1992 regresa al Real Madrid, pero en mayo de 1993 el conjunto galo levanta un título que en parte le pertenece.

Una grave lesión a los pocos minutos de su debut en pretemporada, en un amistoso ante el Porto en el estadio Das Antas, cercena su paso por el Deportivo, con el que solo puede disputar 21 choques (2 goles) en dos cursos (1995-1997).

Víctor Sánchez del Amo

Antes de sus 7 temporadas en Riazor, con 288 partidos, 44 goles, 1 Liga, 1 Copa y 2 Supercopas, el extremo derecho madrileño conquista la séptima con el Real Madrid en 1998.

Víctor juega 7 partidos y marca 1 gol –en el 5-1 al Olympiacos en la fase de grupos–, pero no tiene minutos en la final de Amsterdam ante la Juve, que decide un gol de, precisamente, uno de los hombres que le cierra el paso: Pedja Mijatovic.

Emilio Amavisca

El extremo zurdo cántabro también forma parte de aquel histórico plantel que devuelve el cetro europeo al Real Madrid 32 años después. También participa en 7 partidos –3 de titular– y salta al césped del Amsterdam Arena por Raúl en el añadido.

El Deportivo coloca a once jugadores entre los mil mejores de la historia Más información

Tres años después firma por el Dépor, con el que juega otras tres campañas. También gana la Copa del Centenariazo y totaliza 75 encuentros y 4 tantos.

Jaime

El tercer deportivista de la séptima blanca. Salta al campo en 9 partidos de la Champions, entrando en los minutos finales de la vuelta de cuartos, los dos duelos de semifinales y la final –por Morientes en el 81–, para proteger la ventaja madridista.

Doce meses después aterriza en A Coruña, donde es pieza importante en la conquista de la Liga, pero juega solamente 31 partidos, ya que en sus 5 años de contrato experimenta diversas cesiones a Racing de Santander, Tenerife y Hannover.

Pedro Munitis

Uno de los dos exdeportivistas que ve en primera fila la volea de Zidane ante el Bayer Leverkusen en Hampden Park. El pequeño delantero cántabro aporta 1 gol –en la fase de grupos ante el Lokomotiv de Moscú– en el noveno cetro continental del Real Madrid, en 2002, aunque no disfruta de un solo minuto en los cruces de cuartos y semifinales ni en la final.

Como Jaime, ficha por el Deportivo doce meses más tarde. Con el Deportivo juega 116 encuentros y anota 8 dianas en 3 temporadas antes de regresar al Racing de Santander.

Flávio Conceiçao

Uno de los grandes negocios de Lendoiro, deja “4.000 millones de pesetas y la cama” en la caja fuerte blanquiazul después de 3 temporadas y media en Riazor con 115 apariciones, 10 goles y 1 Liga.

A diferencia de Munitis, el pivote brasileño sí participa en la final de Glasgow, sustituyendo a Makélélé en el minuto 73. Titular en 5 partidos de los 12 de las dos fases de grupos, en los cruces solo sale del banquillo en 4 choques, final incluida.

CAMPEONES 25 | Flavio, una gran hoja de servicios antes de un traspaso millonario Más información

Rivaldo

Su inolvidable única campaña en Riazor –46 encuentros y 22 goles– lleva al Barça a pagar su cláusula de rescisión. Pero la Champions se le resiste en sus 5 campañas en Can Barça.

El genio brasileño alza el principal trofeo continental meses después de abandonar la Ciudad Condal, ya con el Milan. Aunque no disputa la final de 2003 –resuelta por penaltis contra la Juve en Old Trafford–, salta al césped en 13 encuentros de aquella Champions, en los que firma 2 tantos, ambos en la segunda fase de grupos ante Lokomotiv y Real Madrid.

Sulley Muntari

Sulley Muntari levanta la Champions League que conquistó con el Inter en el Bernabéu en 2010 FC INTERNAZIONALE

El mediocentro ghanés llega al Deportivo con 33 años, lejos de su mejor forma y casi habla más de lo que juega: 406 minutos repartidos en 8 encuentros de la temporada del último descenso a Segunda, la 2017-18.

Sin embargo, 8 años antes es un pilar del Inter de Mourinho que reconquista Europa 45 años después. Aunque en la Champions juega menos que en la Serie A, acumula 9 presencias y en la final de 2010 ante el Bayern salta al terreno de juego por Pandev en el minuto 79.

Álvaro Arbeloa

El ya exentrenador del Real Madrid llega al Dépor procedente del Castilla en el verano de 2006. Su desempeño le lleva a durar poco en Riazor, de donde se va en el mercado inviernal 2026-07 después de 21 partidos, rumbo al Liverpool.

Dos años y medio después, al inicio del curso 2009-10, regresa a la Casa Blanca. Allí juega 7 campañas, hasta junio de 2016, en las que conquista dos veces la Champions, en 2014 y 2016. En la primera participa en 4 choques y en la segunda, en solo 2, sin pisar al césped en ninguna final, ambas ante el Atleti, en Lisboa y en Milán.

Fede Valverde

Fede Valverde sostiene la Champions League conquistó con el Real Madrid en 2024 contra el Borussia Dortmund en Wembley REAL MADRID CF

Otro doble campeón de Europa que jugó en el Deportivo cedido por el Real Madrid. El todocampista uruguayo fue partícipe de la aciaga última campaña blanquiazul en Primera a día de hoy, la 2017-18. Valverde se fue de Riazor con solo 13 titularidades y un total de 25 apariciones.

Desde entonces, ha jugado 8 cursos en el Real Madrid, con el que ya suma 14 títulos oficiales, entre ellos las Champions de 2022 y 2024. Titular en ambas finales, ante Liverpool y Borussia Dortmund, acumula 79 apariciones y 6 tantos en el torneo del balón estrellado.

Joselu

Cedido por el Stoke City en la campaña 2016-17, no puede dar todo de sí en A Coruña por una lesión. Su bagaje deportivista es de 6 goles en 24 choques, solo 12 en el once inicial.

En su única temporada en el Real Madrid (2023-24), el delantero de Silleda participa en 11 duelos de la Champions, en los que marca 5 goles –incluido el postrero doblete para remontar la semifinal contra el Bayern–y en la final de Wembley entra por Bellingham en el minuto 85.