Yeremay: "¿Mi futuro? Tengo contrato hasta el 2030, soy jugador del Dépor y ahora quiero descansar"

Yeremay, a hombros de Gragera durante la celebración del ascenso del Deportivo en Valladolid QUINTANA

Yeremay Hernández fue protagonista en el programa Ser Deportivos de Cadena SER Las Palmas. El futbolista canario habló en el programa hecho desde su tierra a escasas horas de enfrentarse al conjunto 'pío-pío', el primer gran club en el que se formó antes de salir al Real Madrid y acabar fichando por el Deportivo.

Preguntado por su futuro, el '10' del blanquiazul no quiso ser del todo tajante, aunque recalcó que su vinculación con la entidad coruñesa es extensa. "Tengo contrato con el Dépor hasta 2030 y soy jugador del Dépor. Ahora déjame descansar y disfrutar un poco. No pienso en otra cosa ahora mismo que no sea jugar contra Las Palmas y descansar", explicó 'Yere'.

El extremo del Deportivo también explicó que apostar por quedarse en A Coruña ante las ofertas mareantes que tenía encima de la mesa no fue fácil, pero tomó la decisión correcta: "A mí me costó, pero decidí quedarme en el Dépor porque es mi casa y me lo ha dado siempre todo. Tenía que verme algún día con el Dépor en Primera. O, al menos, intentarlo".

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"Llegué con 14 años y he pasado muchísimos años de mi vida en A Coruña. Era un niño y para mí el Dépor es el club que me ayudó en todo. El Dépor me ha cambiado la ida, por eso digo siempre digo que es mi casa", recalcó el grancanario, que también quiso tener palabras de cariño con Las Palmas: "Es un partido especial porque también es el club de mi tierra. También jugué allí cuatro o cinco años. Soy canario y siempre le voy a desear lo mejor a Las Palmas. Ojalá puedan estar en el playoff y ascender a Primera. Me pondría muy feliz".

Sobre los pitos que recibió en la ida por un sector de la afición amarilla y la posibilidad de celebrar un hipotético gol el domingo, Hernández quiso ser tajante: "Imposible. ¿Cómo voy a celebrar un gol contra el equipo de mi tierra?".

Duro curso

Más allá del choque, Yeremay también trató sus problemas físicos. "He tenido unas molestas en el pubis, que son muy jodidas. Todavía estoy intentando recuperarme para volver a mi nivel, haciendo el fútbol que siempre he hecho y ayudando a mi equipo", explicó el canario.

En la misma línea, quiso restarle trascendencia a las cifras: "Muchas veces no metes goles y parece que lo has hecho mal, pero no siempre es así. Los números son importantes, pero lo más importante es cómo te sientes en el campo y cómo puedes hacer para ayudar al equipo. Por eso cambiaría los números por disfrutar un poquito más de mi juego y divertirme más en el campo".