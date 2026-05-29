Los últimos tragos deportivistas en la fiesta del ascenso en Riazor

Cristian Herrera y Escudero, durante la celebración del ascenso en Valladolid Quintana

El Deportivo vivirá mañana una tarde cargada de emociones en Riazor. El encuentro ante Las Palmas no solo servirá para cerrar una temporada inolvidable y celebrar el reciente regreso a Primera División, sino que también podría convertirse en la despedida de varios futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio. En el último trago de algún peso pesado del vestuario.

De los 31 jugadores que pertenecen al primer equipo del Deportivo actualmente, tres finalizan su vinculación en un mes. Son los casos de Cristian Herrera, Sergio Escudero y Ximo Navarro. En un principio, en esta lista también se encontraría Germán Parreño, pero el portero ampliará su vínculo con la entidad herculina gracias a la renovación automática activada tras lograr el ascenso. Además hay futbolistas cedidos como Stoichkov, Mulattieri o Gragera que están pendientes de si el club ejerce la opción de convertir sus cesiones en otro tipo de vínculo y también pueden despedirse mañana de Riazor. En el caso del primero varios medios de comunicación de Granada ya dan por hecho que regresará allí. Volverá, por tanto, Bouldini a A Coruña. Tanto Antonio Hidalgo como Fernando Soriano ya dejaron claro que habrá cambios y nuevas incorporaciones, manteniendo una base sólida y apostando por la cantera.

La despedida de Cristian Herrera

El caso más evidente es el de Cristian Herrera. El canario publicó este jueves un comunicado en sus redes sociales con tono claramente de despedida. “Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar”, escribió el atacante, agradeciendo al club, a sus compañeros y a la afición el apoyo recibido durante las dos temporadas que estuvo en A Coruña. Tras renovar la pasada campaña por cumplir objetivos, según explicó él mismo ante los medios, su participación durante el presente curso fue muy reducida. En las 41 jornadas disputadas hasta el momento, acumuló 125 minutos, repartidos en 14 partidos y sin llegar nunca a ser titular.

Pese a ello, este viernes en rueda de prensa Antonio Hidalgo quiso poner en valor públicamente la figura del delantero tras el ascenso. “La gente que menos minutos ha tenido lo ha dado todo por el club. En el caso particular de Cris, ha tenido un sentimiento y una profesionalidad muy grande. Ha dado todo lo que tiene”, alabó el técnico catalán.

¿El último baile de Escudero?

Otro futbolista que todo apunta a que cerrará su etapa en el Deportivo este domingo es Sergio Escudero. El lateral izquierdo, campeón de dos Europa League, consiguió en el José Zorrilla su segundo ascenso a Primera en dos años. En el curso 2023-24 logró precisamente con el Valladolid, el equipo de su tierra, la vuelta a la máxima categoría. El pucelano llegó a Abegondo hace dos veranos para aportar su gran experiencia al objetivo de los blanquiazules de regresar a la élite. Aunque este curso su presencia en el once fue perdiendo peso, además de sufrir una lesión que le mantuvo más de dos meses lejos de los terrenos de juego, fue una pieza importante en el tramo final del campeonato.

Participó en contextos concretos entrando desde el banquillo y se convirtió en un recurso muy útil para Antonio Hidalgo. Aportó veteranía, pausa y calidad con su pierna izquierda para crear peligro y desatascar partidos en los que al equipo le estaba costando llegar a portería. Generó ocasiones claras con centros y disparos desde fuera del área y fue una pieza muy importante tanto como revulsivo como en su papel de capitán dentro del vestuario. Escudero llegá al últim partido de Liga con 20 partidos disputados, siete de ellos como titular, y un total de 688 minutos.

El futuro de Ximo, en el aire

En una situación diferente a las anteriores se encuentra Ximo Navarro. El lateral fue una de las claves en la consecución del ascenso y siempre que las lesiones se lo permitieron partió de titular y volvió a demostrar que es un jugador diferencial. Aportó solidez defensiva, intensidad y profundidad en ataque, formando una sociedad muy productiva con Altimira y siendo una de las grandes amenazas del Deportivo por el costado derecho.

A día de hoy suma 1.456 minutos y, siempre que estuvo disponible, fue indiscutible para el técnico catalán. Además, Ximo cuenta con el respaldo total de la afición, que durante todas las celebraciones entonó en diferentes ocasiones el “Ximo, quédate”. Y es que el mallorquín pertenece a ese grupo de los ocho futbolistas que ascendieron con el club coruñés desde Primera RFEF hasta Primera División. Tres temporadas defendiendo la blanquiazul en las que pasó del barro de la tercera categoría a la élite del fútbol español. “Es alguien al que le acabas cogiendo mucho cariño. Él ha demostrado sobradamente sus virtudes aquí en el Dépor y antes. Son situaciones que tenemos que hablar con Fernando Soriano a partir del domingo”, afirmó Antonio Hidalgo este viernes.

Antonio Hidalgo: "Me habían dicho cómo era A Coruña con el Dépor, pero la realidad ha superado lo que imaginaba" Más información

Porque el Deportivo ya piensa en el futuro, pero, según el técnico, comenzarán a trabajar en él una vez cerrado el curso. “Ahora lo disfrutaremos y luego intentaremos controlarlo todo, ver las situaciones que debemos hacer en cuanto a plantilla. Hay que confeccionar todo al mínimo detalle. Tenemos una plantilla muy joven que nos ha dado señales para creer en ella de cara al futuro. Todos los equipos cambian jugadores todos los años. Nosotros no vamos a ser diferentes, pero tenemos una base sólida”, explicó.

Riazor se prepara este domingo para vivir una jornada especial en la que disfrutarán de la gran fiesta del regreso a Primera División. Pero quizá también haya que afrontar ese momento como la despedida de varios futbolistas que ya quedarán para siempre en la historia de los que ayudaron a construir el camino de vuelta a la élite. "Sucede cada año. Especialmente cuando hay año de éxito, saber que será el último día del grupo te llega un poco al corazón. Por lo que hemos pasado, por cómo hemos hecho las cosas, por cómo nos hemos mirado a los ojos y nos hemos dicho cosas en algún momento que son difíciles de decir... Sobre todo, por la familia que tienen dentro en el vestuario", terminó Hidalgo.