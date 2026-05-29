Los cinco retos del Deportivo para poner el broche de oro ante la UD Las Palmas

Celebración de uno de los goles ante el Valladolid Quintana

El Deportivo comenzó a entrenarse este jueves después de todos los festejos y los días de descanso para empezar a preparar el último encuentro de la temporada con la UD Las Palmas. Serán tres sesiones de trabajo antes de enfrentarse al conjunto canario, suficientes para encontrar diferentes motivaciones que permitan encontrar la motivación para competir con garantías más allá del habitual lugar común de “honrar la competición”. El espectacular final de campeonato de Antonio Hidalgo y los suyos le permite estar en disposición, cuando quedan los tres últimos puntos en juego, de alcanzar varios hitos que pondrían el broche de oro a una temporada de ensueño. Eso sí, la mayoría exigen seguir ganando:

1 El título de Segunda

El triunfo frente al Valladolid y el empate del Racing de Santander en Málaga ponen al alcance el título de la categoría de plata. El primero en mostrar esa ambición fue Juan Carlos Escotet en plenas celebraciones, apuntando que, si el equipo logra los 80 puntos, está convencido de que el conjunto cántabro pinchará en la última jornada.

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No es una empresa sencilla, ya que, además de vencer a la UD Las Palmas, el Dépor necesita también que el Racing pierda en El Sardinero frente al Cádiz para poder proclamarse por segunda vez en la historia campeón de una Segunda unificada. La primera vez fue con Oltra en 2012.

2 Campeón de verano

No es este un galardón del que suela hablarse, porque en mayo lo que se mira es la clasificación general sin ir a parciales. Pero si concedemos que como al final de la primera vuelta se nombra al ‘Campeón de invierno’, se nombre ‘Campeón de verano’ cuando acabe la cara B de la competición, el Deportivo está en disposición de pelear ese título honorífico.

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Nadie en Segunda ha sido mejor que el conjunto coruñés desde mediados de enero cuando arrancó la segunda vuelta. 43 puntos, un ritmo solo igualado por el Eibar, al que venció en Riazor y con el que pelea por esta distinción. El conjunto armero se juega el billete al playoff en Castalia.

3 La racha de Natxo González

Cuando se eche la vista atrás, podrán trazarse muchos paralelismos entre el actual ascenso y el de la 2023-24 que supuso el regreso del Dépor al fútbol profesional. En aquella ocasión también hubo titubeos y dudas durante la primera vuelta. En aquella ocasión también se firmó un tramo final espectacular de la mano de Imanol Idiakez, que se convirtió en un equipo literalmente invencible con una serie final de 21 partidos sin conocer la derrota.

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No son tantas jornadas en este caso, aunque la gesta sube de dificultad teniendo en cuenta que se trata de una categoría más arriba. Pero la realidad es que el Deportivo lleva dos meses y medio sin perder un encuentro, desde que el 8 de marzo el Granada venciera en Riazor. Una buena racha de 12 jornadas invicto que ya está a la altura de las mejores de la historia del club en la categoría de plata, pero que puede subir un nuevo escalón en caso de aguantar de pie este domingo frente a la UD Las Palmas. En caso de sacar algo positivo, el Deportivo de Antonio Hidalgo igualaría la racha de 13 fechas sin perder que firmó el de Natxo González en la 2018-19, siendo ambas las segundas mejores de siempre. En lo más alto del podio está la de 14 que firmó el Dépor de la 1940-41 dirigido por Hilario y con Juan Acuña en la portería.

4 Cinco seguidas

El sprint final deportivista ha dejado también al alcance otra racha interesante, aunque en este caso sin ecos en otras temporadas y sí ajustada a la presente. Cuatro victorias consecutivas suma ahora mismo el conjunto coruñés, que tiene a tiro igualar la mejor racha del curso si consigue ganar al equipo amarillo en Riazor. La anterior tuvo lugar en la primera vuelta, también concentrada en un mes de noviembre en el que derrotó a Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (2-1) y Albacete (0-2). En este caso, el mes mágico ha sido mayo. Todo empezó el día 1 con el agónico triunfo frente al Leganés (2-1), al que se unieron luego las victorias contra el Cádiz (0-1), Andorra (2-0) y Valladolid (0-2). Este domingo 31 puede cerrar el círculo con la quinta.

5 Ganar a un aspirante

No será nada que se recuerde después de conseguir el ascenso. De hecho, tiene especial mérito haberlo conseguido de esta forma. Pero el enfrentamiento con el cuadro canario es también la última oportunidad para derrotar a un aspirante en Riazor. El Dépor no ha sido capaz de vencer como local a ninguno de los equipos que ahora mismo ocupan los primeros siete puestos de la clasificación. Y tanto Racing como Castellón incluso se llevaron los tres puntos. De hecho, tampoco ha habido triunfos a domicilio más allá del conseguido en enero en Almería (1-2).