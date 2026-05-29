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Dépor

El 'club de los 3.000' se cotiza en el Deportivo

Únicamente tres futbolistas blanquiazules superarán esa frontera de minutos este curso

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
29/05/2026 19:29
Miguel Loureiro da un pase a Yeremay en un partido del Deportivo en Riazor
Miguel Loureiro da un pase a Yeremay en un partido del Deportivo en Riazor
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La fortaleza está en el colectivo. La frase suena a eslogan prefabricado, pero en el caso del Deportivo, los datos de su temporada avalan la afirmación. Porque tan solo tres futbolistas del conjunto herculino acabarán esta larguísima temporada con una cifra superior a los 3.000 minutos disputados en liga —siempre sin contar tiempos añadidos—. 

El trío se resume en Mario Soriano, Miguel Loureiro y Yeremay Hernández, tres de los futbolistas imprescindibles en los planes de Antonio Hidalgo y que han tenido una notable disponibilidad a lo largo de todo el curso.

El que más problemas ha tenido en este sentido de la salud es el canario, que después de ser indiscutible durante todo el curso y apenas ser sustituido por el técnico catalán (únicamente en once ocasiones en sus 33 titularidades), tuvo que parar durante un mes en la segunda vuelta para evitar que sus problemas de pubalgia fuesen a más.

Pese a ello, el ‘10’ del Deportivo superó en Valladolid la barrera de los 3.000. Lo hizo por 120 segundos, período de tiempo suficiente para asegurarse estar por encima de la frontera juegue este fin de semana o no contra ‘su’ Las Palmas.

Fiabilidad Loureiro

Mientras, Miguel Loureiro se ha perdido tres partidos: dos por lesión y uno por sanción. Además, de los 38 partidos disputados, el cercedense fue titular en 37, pues únicamente entró desde el banco en Burgos. Asimismo, en esas presencias en el once inicial, se registró únicamente una sustitución. Fue en Ceuta, al descanso, después de sufrir un golpe en el tobillo por una dura entrada que le dejó fuera de los choques ante Zaragoza y Sporting. De este modo, no es de extrañar que el defensor acumule ya 3.298, que serán más de 3.300 a poco que disponga de participación en el último duelo de la temporada.

El tercero en cuestión y primero en la lista es Mario Soriano. El ‘Joker’ se sale de la tabla en el registro de participación. No solo es el jugador con más minutos del Dépor, con 3.559, sino que ese volumen le permite ser el futbolista de campo con más participación de toda la Liga Hypermotion.

Por su parte, Giacomo Quagliata se quedará a las puertas de los 3.000, con 2.855 minutos, mientras que Luismi Cruz (2.459) y Villares (2.458), cuarto y quinto en presencia, aspiran a rebasar los 2.500.

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