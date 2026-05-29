Antonio Hidalgo: "Me habían dicho cómo era A Coruña con el Dépor, pero la realidad ha superado lo que imaginaba"

Antonio Hidalgo celebra con el Deportivo en Valladolid QUINTANA

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, ofreció en la mañana de este viernes su última rueda de prensa previa a un encuentro de liga. El catalán

Partido. "Nos falta David y también Alti, por sanción. El resto entrenó bien el jueves y entendemos que será así también hoy (viernes). El gran objetivo que teníamos en la cabeza se ha logrado, pero queda un partido con nuestra gente y hay que prepararlo de la mejor manera posible contra un equipo que va a exigir muchísimo porque es muy protagonista con balón y exige estar muy ajustado. Vamos a ver esas situaciones que más nos interesan con y sin balón. Lo preparamos de la misma manera que cualquier otro partido".

Minutos a jugadores con menos protagonismo. "La ambición es grande por conseguir los máximos objetivos posibles. Tenemos una plantilla larga. Nos hemos caracterizado por tener a todo el mundo enchufado".

Once de despedidas. "Veremos. Vamos a ver qué decidimos. Tenemos que preparar el once de la mejor manera posible, con la intención de sacar los tres puntos. Vamos a ver cómo llegamos en cuanto a molestias. Haremos el mejor once posible".

Conversaciones con jugadores que han aportado fuera del campo. "La gente que menos minutos ha tenido nos ha soportado mucho en el día a día. Han aceptado el rol y su situación, que no es fácil. Sobre todo cuando vas viendo que se puede conseguir algo importante, siempre quieres estar en el césped. Intento ser lo más cercano con ellos, pero no siempre es posible porque todos tenemos nuestra situación personal. Pero estoy tremendamente agradecido y lo he resaltado mucho. La gente que menos minutos ha tenido ha dado todo por el club. En el caso particular de Cris(tian Herrera), ha tenido un sentimiento y una profesionalidad muy grande. Ha dado todo lo que tiene".

Stoichkov. "Le quiero muchísimo. Estuvo conmigo en Sabadell. Fui el primer valedor para que pudiera venir aquí. Sabía lo que nos podía dar en todo momento. Si le preguntas a él, hubiese querido jugar más. Tiene talento, gol e implicación. Tenía un objetivo clarísimo, que era ascender porque se había quedado varias veces por el camino. Nos ha dado muchísimo como ese complemento que necesitábamos en la parte de arriba".

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Sentimiento después de una semana digiriendo. "Es una emoción tremenda. Me habían explicado lo que era Coruña en los últimos meses de competición y con objetivos de por medio. Pero cualquier cosa que me pudiese imaginar... la realidad lo supera. Es increíble. No hay casi nadie que no te diga algo, que te pite, que te pare, que te salude o que te dé las gracias. Eso habla de la ilusión que había en la ciudad. También de la presión. Estoy contentísimo porque lo hemos hecho entre todos".

Ascenso directo, clave para la planificación. "Yo estaba convencido de hacerlo de cualquiera de las maneras. Sé que a lo mejor os costaba más verlo a vosotros. Pero lo que venga después, vendrá. Toca disfrutar. Ya pensaremos en lo que nos venga a partir del lunes. Llevamos tiempo trabajando en varios escenarios. Hay esa alegría y debemos disfrutar todos de esta felicidad. Nos lo hemos ganado".

Teun Gijselhart y su fichaje. "Son cosas que vendrán en el futuro. No voy a hablar de jugadores que no están aquí. Pero el club no ha estado parado en ningún momento. Eso habla bien de nosotros".

Mario Soriano titular para récord. "Veremos si es titular o no. Habla muy bien de Mario la cantidad de minutos que tiene en las piernas y de esfuerzos que ha hecho durante el año. Ha modificado su posición y ha hecho unos números casi mejores que los que tenía como mediapunta. Se cuida y vive la profesión. Veremos el domingo para tomar una decisión".

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Un día para la cantera. "Estoy muy contento por la cantera y por el trabajo que hay detrás. Son jugadores que hay que utilizarlos para intentar asentarlos en el futuro. Estamos en el camino. Veremos qué recorrido pueden tener, pero la importancia de Bil o de Noé ha sido máxima en las últimas jornadas. Samu nos ha ayudado durante el año".

Ximo. "Es alguien al que le acabas cogiendo mucho cariño. Él ha demostrado sobradamente sus virtudes aquí en el Dépor y antes. Son situaciones que tenemos que hablar con Fernando (Soriano) a partir del domingo".

Día feliz, pero amargo por las despedidas. "Sí, sucede cada año. Especialmente cuando hay año de éxito, saber que el domingo será el último día del grupo te llega un poco al corazón. Por lo que hemos pasado, por cómo hemos hecho las cosas, por cómo nos hemos mirado a los ojos y nos hemos dicho cosas en algún momento que son difíciles de decir... Sobre todo, por la familia que tienen ahí dentro en el vestuario".

Momento más delicado de la temporada. "Ha habido momento difíciles y duros. No sé la cantidad de jornadas que hemos estado en playoff. Todas las jornadas menos tres. El objetivo principal era luchar por estar entre los seis primeros y eso habla de la regularidad. Clarísimamente, el punto de inflexión es el día del Granada, unido a la lesión de David (Mella). Había que tomar decisiones el día del Ceuta, sabiendo lo que nos jugábamos y que tenía que salir bien. A partir de ahí, el equipo se sintió mucho más cómodo y más sólido y protagonista en campo contrario, con variación de algunas posiciones. El grupo se dio cuenta de que junto podía ir más lejos y fuimos capaces de involucrar a muchos jugadores".

Satisfacción personal por cambiar la desconfianza en ovaciones. "Estoy muy contento por esa evolución, por saber adaptarme a la situación. Evidentemente, hubo un momento en que tuve que ver qué era lo que sentía el club, la afición y lo que requería el momento. Estamos en el negocio que estamos. Tocaba adaptarse y mejorar todo lo que se pudiese. Desde el día del Zaragoza en casa ha habido recibimiento tras recibimiento. Le doy las gracias a la afición porque no era fácil involucrarse tan pronto. Tiene un valor brutal. Nunca lo he vivido en mi carrera porque siempre se suele dar en las jornadas finales. Ese momento en el que todos fuimos juntos... ahí empezó el cambio".

Salto enorme. "Sí, pero ahora lo disfrutaremos y luego intentaremos controlarlo todo, ver las situaciones que debemos hacer en cuanto a plantilla. Hay que confeccionar todo al mínimo detalle. Será una ilusión tremenda y, a la vez, una exigencia tremenda. De eso va esto".

Base de cara a Primera. "Tenemos una plantilla joven que nos ha dado señales para creer en ella de cara al futuro. Evidentemente, todos los equipos cambian jugadores todos los años. Nosotros no vamos a ser diferentes, pero tenemos una base sólida".