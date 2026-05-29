Antonio Hidalgo confía en la continuidad de Yeremay: "Cuento con que el 6 de julio estará aquí"

Yeremay acude al banquillo para hidratarse y escuchar a Hidalgo, que da indicaciones a Stoichkov Quintana

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, compareció en la mañana de este viernes en Abegondo, en la previa del último encuentro de liga ante Las Palmas. Preguntado por la continuidad de Yeremay Hernández, que será uno de los temas candentes del mercado blanquiazul, reconoció que espera su continuidad. "Yo cuento que el 6 de julio estará aquí", apuntó el preparador catalán.

"Confiamos muchísimo en él porque tiene un potencial brutal. Ha sido un año difícil para él en cuanto a sufrimiento, pero le va a servir muchísimo. Ha mejorado muchísimo en ese sufrir", recalcó el técnico, que no desveló si tendrá minutos contra el equipo de su tierra. "Vamos a ver cómo se encuentra. Ayer (el jueves) entrenó con prácticamente total normalidad", señaló.

"Creo que ha sido un gran año y esperemos que esté con nosotros", sentenció el entrenador del Dépor.