Seis permanencias y cinco descensos

El Deportivo que recién ascendido en la temporada 1968-69 acarició la Copa de la UEFA y que con este once batió al Athletic en Riazor (1-0) CEDIDA

Seis permanencias –una de ellas adornada por un récord de la Liga que todavía hoy perdura– y cinco descensos. Ese es el bagaje del Deportivo en las once temporadas posteriores a sus once ascensos a Primera División.

El desempeño medio del Deportivo en esas once campañas es de 8,6 victorias, 7,3 empates y 15,5 derrotas. O lo que es lo mismo, un 27,5% de triunfos, un 23,1% de igualadas y un 49,4% de tropiezos. En cuanto a los goles anotados el promedio es de 35,1 por temporada y los encajados de 52, para un golaveraje de –17. A continuación resumimos esas once campañas deportivistas.

1941-42

Posición: 4º de 14

Puntos: 28

Victorias: 12 (46%)

El Deportivo que se estrena en Primera División se marca un auténtico temporadón que le convierte, aún a día de hoy, en el mejor debutante de la historia de la división de honor.

Los blanquiazules, dirigidos por el atleta Celso Mariño, ganan casi la mitad de los partidos (12) y solamente son superados por Valencia (40), Real Madrid y Atlético Aviación (ambos con 33). El equipo no ve puerta con mucha asiduidad (36 goles, segundo menos anotador), pero en cambio es el menos goleado, con 37 tantos. Ese dato le da a Juan Acuña el primero de sus cuatro trofeos Zamora con solo 19 años.

1946-47

Posición: 13º de 14

Puntos: 18

Victorias: 5 (19%)

Primer descenso como recién ascendido, marcado por un nefasto rendimiento lejos de Riazor que manda de vuelta a Segunda a los blanquiazules.

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El Deportivo suma un solo punto (1-1 en Castellón) en 13 partidos a domicilio. Aunque solo pierde un encuentro en casa (1-4 con el Celta), deja escapar otros 7 puntos en otros tantos empates como local. Finaliza penúltimo con 18 puntos, uno menos que el Murcia –que acaba bajando al perder una promoción con el tercero de Segunda– y el Espanyol, que se asegura la permanencia.

1948-49

Posición: 10º de 14

Puntos: 22

Victorias: 9 (34%)

Salvado por la campana. El Deportivo que se refuerza con los argentinos Rafael Franco y Ponce sufre hasta la última jornada para certificar la permanencia. La victoria en Tarragona (1-4) unida al empate del Alcoyano ante el Real Madrid (2-2) manda a los alicantinos a Segunda con 21 puntos, uno menos que los coruñeses.

El equipo flaquea a domicilio, donde solo recolecta 4 puntos. Rafael Franco y Marquínez, con 14 goles cada uno, establecen la mejor marca anotadora de un jugador deportivista en una campaña posterior a un ascenso a Primera.

1962-63

Posición: 14º de 16

Puntos: 25

Victorias: 11 (36%)

Pese a formar una gran plantilla tras la venta de Amancio al Real Madrid, con la llegada de internacionales como el portero Betancort, el volante Antonio Ruiz o el extremo peruano Óscar Montalvo, el Dépor desciende. Y eso que protagoniza una heroicidad en pretemporada, cuando bate en el Teresa Herrera al Benfica de Eusebio, bicampeón de Europa.

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El Deportivo es tercero por la cola con 25 puntos, lo que le sirve para evitar el descenso directo pero no la promoción. En ella sucumbe ante el Levante, subcampeón del grupo 2 de Segunda. Los valencianos ganan ambos partidos por 2-1, la ida en Riazor y la vuelta en Vallejo.

1964-65

Posición: 16º de 16

Puntos: 15

Victorias: 6 (20%)

El Deportivo protagoniza la peor temporada de su historia, al menos en lo que a números se refiere. Suma 15 puntos merced a 6 victorias y 3 empates, lo que extrapolado a 3 puntos por triunfo significa 21, que se quedan en 0,7 por partido, la cifra más baja de toda su existencia. También firma su peor promedio goleador, con 0,6 tantos por encuentro gracias a un total de 18 en 30 partidos.

El equipo solamente sale de los puestos de descenso en una jornada, la 6ª, después de sumar dos triunfos consecutivos, ambos en Riazor, ante Las Palmas (1-0) y Murcia (2-0). Además, ocupa el farolillo rojo en 24 de las 30 fechas. Juan Otxoa, entrenador del ascenso de 1962, regresa al banquillo blanquiazul dos años después pero solo dura 9 partidos. Luis Carniglia le sucede pero es incapaz de revertir la situación de un equipo liderado por Montalvo (8 goles) y Veloso (5), en su última campaña antes de ser traspasado al Real Madrid.

1966-67

Posición: 16º de 16

Puntos: 18

Victorias: 7 (23%)

De nuevo colista, con solo un triunfo y tres puntos más que el curso anterior. Enrique Orizaola dirige al equipo hasta su destitución tras caer en Riazor frente al Sabadell (0-1) en la 19ª jornada. Dagoberto Moll coge la batuta del Deportivo, pero con 3 victorias y 1 empate en las últimas 11 jornadas no puede evitar otro descenso.

La apuesta por veteranos contrastados no sale bien. Llegan internacionales como el portero Vicente Train (35 años) y el defensa Campanal II (34), además del interior argentino Sánchez Lage (35) y el lateral García Verdugo (32). Sin embargo, al equipo lo sostiene el coruñés Pellicer, con 6 goles en 16 partidos, pero que tras la nueva caída ficha por el Barça.

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1968-69

Posición: 10º de 16

Puntos: 28

Victorias: 11 (36%)

Por números, la segunda mejor campaña posterior a un ascenso. Muchos deportivistas desconocerán que el equipo, pilotado por el legendario Cheché Martín, acaricia la clasificación para la Copa de la UEFA en la primera temporada en que del segundo al quinto clasificados de la Liga se llevan un billete al tercer torneo continental.

El Deportivo es quinto a solo 5 jornadas de la conclusión del campeonato y sexto empatado con el quinto, el Valencia, cuando solo restan 3 partidos. Sin embargo, cualquier opción se desmorona con las derrotas en Granada (1-0), en casa ante el Zaragoza (0-1) y en Elche (2-0), para acabar en la décima plaza aunque a solo 3 puntos del quinto. Los blanquiazules son el sexto equipo más goleador (39), de los que Beci deja su sello en 11. El Dépor suma en Riazor 21 puntos de 30, con victorias ante Barça (1-0), Athletic (1-0) y Atlético (3-1).

1971-72

Posición: 14º de 18

Puntos: 30

Victorias: 11 (32%)

Arsenio Iglesias, artífice del ascenso, conduce a una nueva permanencia a un pétreo Deportivo, que logra 7 de sus 11 triunfos por la mínima y es capaz de dejar su portería a cero en 12 encuentros.

Los blanquiazules firman 25 puntos de 34 ante su parroquia, con solo 2 derrotas, ante Celta (0-1) y Barça (0-2). Poco importan los pírricos 5 puntos y 8 goles a domicilio, donde los coruñeses ganan un solo partido: 0-1 en Atocha. La salvación matemática llega con dos jornadas aún por delante, después de vencer al Real Madrid (1-0) con un gol de penalti de Cervera después de que Seoane detenga otra pena máxima a Pirri.

1991-92

Posición: 17º de 20

Puntos: 31

Victorias: 8 (21%)

En su regreso a la élite después de 18 años de ausencia, el Deportivo evita el descenso directo pero se juega la permanencia en una agónica eliminatoria de promoción ante el Betis, cuarto clasificado de Segunda División.

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El Dépor sufre de lo lindo pese a llegar refuerzos de campanillas como López Rekarte, Claudio, Liaño o el internacional búlgaro Kiriakov, que se unen a un equipo en el que ya sobresalen Fran, José Ramón, Djukic o Uralde. De nuevo con Arsenio al mando, veinte años después, tras la destitución de Boronat, la salvación se cimenta en Riazor, donde aunque solo gana 5 partidos de 19, deja escapar únicamente 3: Real Madrid (0-3), Barça (0-4) y Valencia (0-1). Una sola victoria (5-2 ante el Sporting) en 16 partidos entre las jornadas 19 y 34 deja a los blanquiazules al borde del abismo. Un empate en Riazor ante el Atlético (1-1) en la penúltima jornada certifica la salvación, pero el triunfo en El Sadar (0-1) en la última fecha no evita la promoción. El Dépor vence en la ida (2-1) y en la vuelta aguanta el bombardeo en el Villamarín (0-0) para mantener su condición de equipo de Primera.

2012-13

Posición: 19º de 20

Puntos: 35

Victorias: 8 (21%)

Después del ascenso inolvidable, un descenso para olvidar. El Deportivo no es capaz de retener a las figuras que sí se quedan en Segunda tras la caída de 2011 –Guardado, Aranzubia, Colotto, Riki...– y se reconstruye con una plantilla repleta de portugueses –Pizzi, Sílvio, Nélson Oliveira, André Santos, Roderick...– gracias a la ayuda de Jorge Mendes.

La fórmula no da resultado ni con el técnico del ascenso, José Luis Oltra, ni con otro portugués, Domingos Paciencia, que no hace honor a su apellido y dimite. Aunque el panorama mejora desde la contratación de un extremadamente motivado Fernando Vázquez, con 4 triunfos y 3 empates consecutivos, el drama se consuma en la última jornada. El gol de Antoine Griezmann en Riazor y el de Natxo Insa en Balaídos contra el Espanyol condenan al Deportivo a Segunda División una vez más.

2014-15

Posición: 16º de 20

Puntos: 35

Victorias: 7 (18%)

La misma cifra de puntos que dos años antes sí es suficiente para el Deportivo de ‘los Víctor’. Primero dirige a los blanquiazules Víctor Fernández, destituido tras la 30ª jornada con el equipo 2 puntos por encima de la zona descenso. Después llega Víctor Sánchez del Amo, con el que el Dépor suma un único triunfo (2-0 al Levante), pero solo pierde 2 encuentros, contra el Atlético (1-2) y en el Martínez Valero de Elche (4-0).

Los blanquiazules se salvan con un increíble empate en la última jornada en el Camp Nou (2-2), ante un Barça ya campeón y que levanta el pie del acelerador porque tres días después juega la final de la Champions League ante la Juventus. Las paradas de Fabricio a Messi y Pedro y los tantos de Lucas Pérez y Diogo Salomao dan el punto necesario al Dépor. De todos modos, dos semanas después se produce el descenso administrativo del Elche, que salva al Eibar y supone que aquel memorable punto en el Camp Nou no habría sido necesario.