¿Quién es Teun Gijselhart? El talento neerlandés que el Dépor quiere para su regreso a Primera

Teun Gijselhart en un partido con De Graafschap DE GRAAFSCHAP

No hay tiempo que perder. La temporada de Segunda División todavía tiene un partido por completar, pero el Deportivo ya piensa en Primera después del ascenso conseguido en Valladolid. Y si de algo sirve haber hecho los deberes de forma directa sin pasar por el playoff es para ganar tiempo en la planificación de la plantilla. Tanto para resolver los asuntos de casa, como también para empezar a cerrar incorporaciones que se han ido avanzando en los últimos meses. Ahí el club blanquiazul apunta a abrir el mercado de una forma muy similar al curso pasado: apostando por talento joven del fútbol europeo. Uno de los objetivos, reconocido por el propio Fernando Soriano, es el neerlandés Teun Gijselhart, que esta temporada ha jugado en la segunda división de su país con el De Graafschap.

Igual que sucediera con Lucas Noubi a estas alturas de 2025, todo el deportivismo se pregunta quién es Gijselhart. E igual que sucediera con el central belga, este mediocentro de 21 años (2005) pasa por ser una de las promesas recientes del fútbol de Países Bajos. Terminó su formación en el AZ Alkmaar, donde conquistó la Youth League en edad juvenil.

No terminaron de confiar en él, ya que sin siquiera haber debutado en el primer equipo lo dejaron ir en 2023, cuando terminó firmando por el Zwolle. Su progresión no ha sido lineal y ha pasado momentos de menos minutos, aunque llegó a debutar en la Eredivisie. Pero tampoco se asentó en su nuevo club, que el verano pasado decidió no renovar su contrato.

Relanzado

Gijselhart decidió entonces dar un paso atrás para recorrer en la 2025-26 un trayecto que definitivamente ha significado dar dos hacia adelante. Firmó por el De Graafschap de la segunda división, donde ha terminado convirtiéndose en una de las revelaciones de la Eerste Divisie. Lo ha jugado prácticamente todo, participando en 36 de los 38 encuentros y superando los 3.000 minutos en un equipo que ha peleado por el ascenso (fue cuarto en liga y cayó en el playoff).

“Podría ser. Es un jugador que se ha visto, vamos a ver”. Dejó pistas Soriano en una entrevista en la SER cuando le preguntaron por un futbolista que, a diferencia de Noubi, que llegó libre, sí tiene contrato en vigor hasta 2028. Esta es una cuestión que el Deportivo debe resolver para tratar de incorporar a un futbolista que, por supuesto, también ha despertado interés en los equipos importantes de la máxima categoría de Países Bajos.

El Twente de Erik Ten Hag, exentrenador de Ajax o Manchester United, entre otros, lo ha seguido personalmente en varios encuentros esta temporada, mostrando interés en incorporarlo para una plantilla que disputará competición europea la próxima campaña. El ascenso a Primera le permite al Dépor estar también en la pelea, pero tendrá que moverse rápido para incorporar a un futbolista al que en su país han comparado en más de una ocasión con Frenkie De Jong.

Sería el primer refuerzo para un centro del campo que ahora mismo cuenta con bastantes efectivos ya. Gragera termina cesión y no continuará, pero José Ángel, Villares, Charlie Patiño y Riki tienen contrato, más allá del regreso de Rubén López tras cesión. No parece, en todo caso, que todos ellos vayan a iniciar el próximo curso en el Deportivo e incorporaciones como la de Gijselhart formarían parte de la reconstrucción de la sala de máquinas.