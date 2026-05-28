Mella cumple su promesa por el ascenso y 'sella' su compromiso con el Deportivo para siempre

Un fotograma del proceso del nuevo tatuaje de David Mella

Lo había prometido en caso de ascenso. Y apenas ha tardado tres días en cumplir su palabra. David Mella ya estará vinculado para siempre con el Deportivo, después de tatuarse en su piel el escudo del club en el que se formó y con el que se ha convertido en futbolista profesional.

El encargado de 'sellar' el compromiso del canterano deportivista con la entidad coruñesa ha sido el tatuador Chris Weishaupt, propietario de 'W tattoo studio', que ha publicado en su cuenta de Instagram el proceso de realización del dibujo que ya forma parte de la pierna izquierda del extremo.

Curiosamente, el teense ha elegido la parte exterior de ese miembro, unos centímetros por debajo de su rodilla todavía convaleciente y en la que es muy visible la cicatriz de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 18 de marzo.

El futbolista, además, ha elegido el escudo que todavía sigue vigente, con el nombre de 'La Coruña, pese a que en menos de un mes el nombre de la institución será sometido a votación.