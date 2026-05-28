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Dépor

Filipe Luis ultima su salto a los banquillos del fútbol europeo

El exjugador del Deportivo, que estaba sin equipo tras su salida de Flamengo, tiene un principio de acuerdo con el Mónaco

Esther Durán
28/05/2026 11:22
Filipe Luis en un partido con el Flamengo
EFE
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Los mercados de verano en años de grandes torneos internacionales tienen los plazos muy marcados. Está la primera oleada, la que se produce antes de que todo el planeta fútbol se movilice siguiendo la competición, en este caso el Mundial 2026 que arranca en unas semanas, y luego todo el efecto dominó que se da desde finales de julio y hasta que comiencen las ligas. Los equipos tratan de cerrar sus mayores urgencias lo antes posible. Y no hay mayor urgencia que tener un entrenador. Uno de los movimientos relacionados con los banquillos tiene relación directa con un exdeportivita como Filipe Luis, que está a punto de dar el salto al fútbol europeo.

Después de una exitosa carrera como futbolista en el Dépor, el Atlético de Madrid o el Chelsea, el brasileño cambió las botas de tacos por la pizarra, empezando en las categorías inferiores del Flamengo hasta hacerse con las riendas del primer equipo. Con el 'Fla' fue una de las revelaciones del Mundial de Clubes del verano pasado y levantó cinco títulos, poniendo la guinda con la Copa Libertadores de 2025. Pero marzo de este año fue despedido y después de unos meses, ha decidido que era el momento de cruzar el Atlántico para buscar en la banda los éxitos que consiguió en el terreno de juego.

Filipe Luís durante la final de la Recopa entre Flamengo y Lanús en el estadio Maracaná

El Flamengo despide a Filipe Luis seis meses después de ganar la Copa Libertadores

Más información

Según adelantó Fabrizio Romano, Filipe Luis y el Mónaco han llegado a un principio de acuerdo para que el exlateral deportivista coja el relevo de Sébastien Pocognoli, cuya salida del club monegasco es inminente. Esta decisión de pasar página en el banquillo llega después de que el equipo no lograra clasificarse para la Champions ni la Europa League, con un séptimo puesto en la Ligue 1 que solo le ha dado para sacar billete a la Conference.

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El Deportivo que recién ascendido en la temporada 1968-69 acarició la Copa de la UEFA y que con este once batió al Athletic en Riazor (1-0). De pie, de izquierda a derecha: Joanet, Belló, Luis, Cholo, Sertucha y Domínguez. Agachados: Cortés, Loureda, Beci, Manolete y Martínez

Seis permanencias y cinco descensos
Lois Novo