Fernando Soriano siempre cumple

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo

“Máximo respeto. Sé al club que represento. No lo juzgo. Son situaciones que te hacen reflexionar. Duele, mi familia me ayuda mucho. La dirección del club me ha apoyado. Yo como jugador he sido de lucha. Y tengo que pelear para intentar revertir la situación. No soy de rendirme. Tenemos que trabajar más duro. Por nosotros no va a quedar”. Hace poco menos de un año, Fernando Soriano pronunciaba estas palabras en rueda de prensa después de un final de temporada complejo, con cuatro derrotas que empañaron lo que había sido una salvación holgada en el año de regreso al fútbol profesional. Riazor lo despedía con una pitada tras el 0-4 ante el Elche pidiendo su salida después de la jornada 42. Hoy, con el Deportivo ya en Primera División, el maño aparece como uno de los hombres fuertes del club después de firmar como responsable de las plantillas que han llevado a la entidad blanquiazul del barro al cielo en solo tres temporadas.

Los directores deportivos han ido ganando protagonismo con el paso de los años a medida que el mercado suma ya tanto interés como lo que ocurre en el verde. Esa exposición ayuda a ensalzar figuras que antes se movían con discreción en la sombra, un foco que también pone presión sobre las mismas cuando las cosas no van como se espera y los señala prácticamente con la misma intensidad que a los entrenadores. Por eso Soriano ha estado con frecuencia en el centro de las críticas cuando el Dépor ha tenido malos momentos en estos años. Su respuesta ha sido siempre la misma: mirar a la foto grande y al final de temporada. Cuando se ponen las notas.

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Y su nota, más allá de pegas en los parciales, no puede ser otra que sobresaliente. Bajo su gestión, el Deportivo ha conseguido siempre el objetivo que se había propuesto a inicio de temporada. Su primera plantilla, con Idiakez a la cabeza, logró el regreso a Segunda después de cuatro años en la categoría de bronce. Al año siguiente, con su único cambio de entrenador hasta el momento y la llegada de Gilsanz, el equipo se salvó con un mes de antelación y siempre quedará la duda de a dónde podría haber llegado de no ser por la plaga de lesiones que en el tramo final, antes incluso de estar sellada la permanencia, dejó KO a Ximo Navarro, Dani Barcia y David Mella, en aquel momento todos indiscutibles.

El verano pasado el club dio un salto obvio a nivel de proyecto, con decisiones difíciles como la del cambio en el banquillo y apuestas importantes en el mercado. El objetivo era claro: pelear el ascenso. Es probable que el desenlace haya incluso superado las expectativas después de que el propio Antonio Hidalgo insistiese una y otra vez en que el objetivo era estar entre los seis primeros.

Más de 40 fichajes

Ha tenido trabajo para componer los grupos del Deportivo desde 2023. Teniendo en cuenta únicamente los movimientos de entrada de futbolistas que no estaban, Fernando Soriano ha completado 42 fichajes. Siempre siguiendo un patrón similar y sin temblarle el pulso a la hora de pasar páginas con inversiones que no funcionaban. 16 incorporaciones el primer año, 14 el segundo y 12 este curso que acaba de terminar.

Los 42 fichajes de Fernando Soriano con el Deportivo

Muchos ya no están en el club después de un paso fugaz sin demasiado éxito. Pero ser consciente de que ningún director deportivo tiene el 100% de efectividad es algo que siempre ha tratado de explicar el maño cuando se ha puesto delante de los micros. Más allá de ponderar el rendimiento de las piezas individuales, la valoración en la confección de la plantilla debe hacerse mirando la foto completa y lo que da como resultado la suma de esas partes, donde siempre hay movimientos que no cumplen las expectativas que quedan compensados por apariciones sorprendentes. A lo que hay que sumar la alquimia necesaria para mantener el equilibrio en el día a día del vestuario.

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La realidad es que el Dépor está en Primera y cuenta con un número importante de contratos ya comprometidos para la próxima temporada. Algunos que habrá que gestionar ante la probable pérdida de protagonismo en la máxima categoría, pero otros que tienen un inmenso valor a la hora de recapitalizar el patrimonio del club y dejarlo en una posición de fuerza en caso de tener que negociar por sus mejores futbolistas.

Obra acabada

Después de coincidir en Ibiza, Massimo Benassi decidió apostar por Fernando Soriano porque tenía plena confianza en el trabajo que había realizado en el club balear. Allí, el maño consiguió ascender al fútbol profesional en su segunda temporada completa y formó el equipo que logró la permanencia antes de salir por desavenencias con la directiva teniendo ya la salvación encarrilada.

Cada año en el Dépor ha terminado en éxito y ahora afronta, junto a la entidad coruñesa, el duro reto que se le presenta en la máxima categoría. El club blanquiazul y el propio Soriano, en su caso como futbolistas, tienen amplia experiencia en la élite. Ahora, con una vinculación recién ampliada hasta 2029, ambos regresan de la mano para buscar un nuevo éxito.