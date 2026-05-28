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Dépor

En vídeo | Así vivió DXT Campeón el ascenso a Primera en Valladolid

Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema se desplazaron a Pucela para contar el triunfo blanquiazul

Esther Durán
28/05/2026 21:59

Como ha hecho durante este tramo final de temporada, DXT Campeón ha querido estar al lado del Deportivo en la carrera hacia Primera División. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema siguieron al equipo desde la despedida en Abegondo hasta el fin de fiesta en la Fan Zone gracias a Integral Motion.

En un extenso vlog, narramos la tensión de las horas previas al encuentro, la invasión de la afición deportivista en la localidad pucelana y todo lo que dio de sí la celebración de los jugadores en Zorrilla... y también a la llegada a A Coruña.

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