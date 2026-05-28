Dépor
En vídeo | Así vivió DXT Campeón el ascenso a Primera en Valladolid
Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema se desplazaron a Pucela para contar el triunfo blanquiazul
Como ha hecho durante este tramo final de temporada, DXT Campeón ha querido estar al lado del Deportivo en la carrera hacia Primera División. Lucía Dávila, Bea Arrizado, Xurxo Gómez y Jorge Lema siguieron al equipo desde la despedida en Abegondo hasta el fin de fiesta en la Fan Zone gracias a Integral Motion.
En un extenso vlog, narramos la tensión de las horas previas al encuentro, la invasión de la afición deportivista en la localidad pucelana y todo lo que dio de sí la celebración de los jugadores en Zorrilla... y también a la llegada a A Coruña.