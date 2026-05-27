Y un verano más, todos los focos sobre Yeremay

Yeremay, a hombros de Gragera durante la celebración del ascenso del Deportivo en Valladolid QUINTANA

La sociedad en la que vivimos apenas permite disfrutar unos segundos de los logros conseguidos. Éxito, un momento de celebración y la felicidad se escurre entre los dedos mientras buscamos un nuevo reto o problema al que enfrentarnos porque así lo hemos querido. Funciona en la vida y, por supuesto, funciona de igual manera en el fútbol. Ese que nunca ha tenido memoria, pero que ahora además ni siquiera tiene un mínimo de paciencia. Así, después de las primeras horas de celebración, todo el deportivismo, todavía resacoso, cayó en que esta semana de festejos debía complementarse con la preocupación por el futuro de Yeremay.

Hace tiempo que cada declaración del canario se mira con lupa. Por más que él haya demostrado su amor por el Deportivo comprometiéndose con el contrato más largo que ha firmado un jugador blanquiazul en la última década, toda la parroquia deportivista anda siempre con el temor a que esa relación acabe más pronto que tarde. No es que el ‘10’ haya dicho que se va a marchar. Ni el domingo en la Fan Zone, ni el lunes en la COPE. Pero para muchos es sospechoso que no haya dicho todavía, de manera rotunda, que el ascenso a Primera significa de forma automática que se va a quedar.

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Es probable que ni el propio Yeremay sepa lo que va a pasar. Y dentro de esos mensajes escuetos, lo único que se esconda sea la honestidad de un chico que no quiere engañar a la que considera su ciudad. Él mismo ha reconocido en más de una ocasión que ha sido complicado vivir con la presión que ha supuesto ser el jugador franquicia del club coruñés. Él mismo sabe que el año pasado, cuando aseguró a principio del verano que “claro que me quedo”, tuvo que convivir durante el mes de agosto con la presión de todo un gigante como el Sporting de Lisboa que se lo quería llevar a toda costa para jugar la Champions.

Mercado caliente

Muchos pensaban que, con el ascenso, la posibilidad de que Yeremay abandonara A Coruña era remota. Pero si algo ha enseñado también el fútbol es que, mientras las ventanas de fichajes están abiertas, puede pasar de todo. De hecho, desde el país vecino no han dejado ni que terminara la temporada para volver a la carga. Yere ha sido de nuevo portada de periódicos lusos durante el mes de mayo y ni siquiera se ha terminado la temporada.

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Y todo hace indicar que, una campaña más, el culebrón se mantendrá hasta que el balón ruede de nuevo en Riazor ya con las luces de la máxima categoría brillando. Los años de Mundial retrasan todos los movimientos, que se concentran una vez coronado el nuevo campeón del planeta, deslizándose como si de fichas de dominó se tratase. No parece que nadie en el fútbol español pueda permitirse acceder a un jugador con el precio de Yeremay. Pero desde luego sería de ilusos pensar que las ofertas que lleguen desde el José Alvalade van a ser las únicas que el Deportivo tenga encima de la mesa. Muchos clubes en Europa no le han perdido la pista en una temporada que, a pesar de estar marcada por los problemas físicos y una pubalgia que lo mermó durante meses, terminará la Liga firmando un doble-doble de goles y asistencias. Once tantos y diez pases para que sus compañeros marcaran el suyo, sosteniendo la brillante irrupción que tuvo en su primer año en el fútbol profesional. Todavía no ha cumplido los 24 años.

“Estoy muy feliz aquí en el Dépor. Ponerme la camiseta del Dépor todos los fines de semana es especial, la hostia. Se lo decía el otro día a Massimo. Me encantaría salir del Dépor por la puerta grande. No sé si será este mercado, el otro o igual no salgo nunca. Pero cuando sea, que sea por la puerta grande. Estoy disfrutando. Yo estoy tranquilo porque estoy en mi casa y no pienso en otra cosa que no sea el Dépor”. Quizá podía haber sido más claro. Desde luego es imposible que fuese más honesto.

Cotizados

Por supuesto, no será Yeremay el único futbolista por el que lleguen llamadas a Abegondo el próximo verano. El club coruñés cuenta con una plantilla joven que se ha revalorizado esta temporada. Jugadores como Mario Soriano, Lucas Noubi o Quagliata han firmado una temporada sobresaliente y desde hace meses que el interés por la situación de todos ellos, y alguno más, ha hecho sonar el teléfono de Fernando Soriano.

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Se mostró tranquilo el director deportivo en el mercado de invierno y seguro que sus sensaciones no serán muy diferentes ahora después de asegurar que el Dépor tiene a todos sus futbolistas con potencial atados con contratos largos y cuyas cláusulas no son las de Yeremay, pero sí lo suficientemente altas como para tener una posición de fuerza en las negociaciones.