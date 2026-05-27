Los 8 del club del doble ascenso

Villares al finalizar el encuentro en el José Zorrilla Fernando Fernández

En la series largas siempre aparecen personajes nuevos que elevan la historia, cambian el ritmo o empujan la trama hacia adelante. Algunos llegan para resolver problemas concretos, otros para darle al relato un salto de calidad y, aunque acaban siendo tan importantes como el resto, los que de verdad dotan de sentido al final suelen ser otros. Los que estaban desde el principio, cuando todavía no había garantías de que todo fuese a acabar a buen puerto. Esos son los que sobreviven a las temporadas malas y a los muchos capítulos incómodos.

El Deportivo que acaba de regresar a Primera División también tiene algo de eso. Durante los últimos tres años han cambiado muchas figuras alrededor del equipo. Se fue una leyenda, llegar nuevos futbolistas y aparecieron nuevos líderes. El club fue creciendo hasta recuperar primero el fútbol profesional para, tras un año de asentamiento, lanzarse a por la hazaña más compleja: devolver a A Coruña a la élite ocho campañas después.

En todo este proceso hubo un pequeño grupo que permaneció siempre ahí. Ocho jugadores han formado parte de los dos ascensos, desde Primera Federación a Primera División. Vivieron la frustración de un equipo gigante para aquella categoría y también el crecimiento progresivo que en Valladolid terminó devolviendo a los blanquiazules al lugar perdido en 2018.

Por todos eso, su historia tiene un significado especial dentro del ascenso. Más allá de los resultados, ellos son el vínculo entre el barro y la celebración final. Los futbolistas que mejor recuerdan de dónde viene este Deportivo y todo lo que tuvo atravesar para volver al primer escalón.

Germán Parreño

El ilicitano le ha tocado vivir todos los escenarios posibles en los tres años que lleva como blanquiazul. Llegó para competir con un Ian Mackay que venía de ser expulsado en la semifinal del playoff contra el Castellón y, tras repartirse a partes iguales el número de titularidad en el primer tercio del campeonato, fue el elegido por Imanol Idiakez.

Parreño no es un portero de paradas salvadoras, pero aporta en otros aspectos del juego como en la seguridad por alto. En esa faceta llegó su intervención más festejada por Riazor en todo este tiempo. Fue ante el filial del Barcelona, aquel memorable 12 de mayo de 2024. Los blaugrana, que habían intimidado y mucho al meta local, colgaron el balón al área en un último intento por evitar la victoria de los coruñeses, pero el meta salió con decisión para atrapar, echarse al suelo y volear un balón que ni volvió a pasar la divisoria del campo.

Ese momento cogió más épica cuando los médicos detectaron que había acabado el partido con el radio del brazo izquierdo facturado. "Con la adrenalina que tenía en ese momento, no pensaba que estaba roto”, confesó.

Ya en Segunda, la llegada de Helton Leite provocó que solo pudiese disputar cinco encuentros de Liga, pero el fútbol y el trabajo a la sombra le devolvieron a escena. Fue titular durante toda la primera vuelta y estaba en la carrera por ser el Zamora de plata, hasta el fichaje de Álvaro Ferllo.

Eric Puerto

El andaluz llegó a A Coruña en el mercado de invierno de la 2023-24 procedente del Antequera. Aunque su presencia sobre el verde ha sido a cuenta gotas durante toda su estancia, ha formado parte de las dos plantillas que consiguieron los ascensos. En sus seis primeros meses solo jugó como titular el último partido de la fase regular frente al Real Unión y la Copa de Campeones contra el Castellón.

Fernando Soriano decidió buscarle un nuevo destino la pasada campaña y se marchó cedido rumbo a Marbella. Este curso sí asumió el rol de tercer portero y, aunque no ha debutado en la fase regular, fue el portero de la Copa del Rey contra Sámano, Sabadell y Mallorca.

Ximo Navarro

El fichaje del lateral fue una incorporación de lujo para un equipo de la tercera categoría. Un jugador con cerca de 180 partidos en la élite nacional y que había sido indiscutible con el Deportivo Alavés en la 2021-22. Fue hombre clave en Primera Federación con 21 titularidades en las que demostró ir sobrado. Lo mismo ha ocurrido esta temporada y la anterior, siempre que las lesiones le han respetado.

A sus tres 36 años edad ha sido uno de los ‘refuerzos’ en un tramo final en el que los blanquiazules volaron. Cada vez que Ximo juega de inicio, el Dépor suma y olvida de su vocabulario la palabra derrota.

El esquema híbrido de Antonio Hidalgo le ha beneficiado. Entre lateral en línea de cuatro y central derecho en línea de cinco, el granadino ha encontrado el sitio ideal para explotar su capacidad de defender hacia delante e incorporarse al ataque.

Dani Barcia

Tres temporadas con dorsal de primer equipo y dos ascensos en su currículum. Llegó al club en benjamines y se ha convertido en una de las referencias para los niños que conforman la cantera del Deportivo.

La pasada campaña supuso un punto de inflexión. Fue titular en 16 partidos y cogió el testigo de Pablo Martínez en las alineaciones de Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz. El zurdo es el único central superviviente del año pasado y ha medrado todavía más en protagonismo hasta el punto de vivir su curso con más minutos (1.797) y marcar sus dos primeros goles como deportivista.

José Ángel

El centrocampista andaluz ha ido perdiendo peso específico en el equipo con el paso de las temporadas. El listón, eso sí, estaba altísimo desde su aterrizaje en Riazor. En su primera campaña como blanquiazul se adueñó de la sala de máquinas con 35 titularidades, una cifra que fue descendiendo de manera progresiva hasta las 23 del segundo curso y apenas doce en el último. Una caída casi milimétrica en cuanto a protagonismo, marcada tanto por los problemas físicos como por el aumento de la competencia en la medular.

La pubalgia que arrastró el pasado curso, y que le impidió terminar la temporada anterior y comenzar la actual en plenitud, frenó una continuidad que parecía asegurada. Pero no fue el único obstáculo. La llegada de Gragera y Riki reforzó una zona del campo ya de por sí muy exigente, mientras que la consolidación definitiva de Mario Soriano en la base de la jugada terminó por reducir todavía más los espacios para José Ángel. Entre las lesiones y una competencia feroz, el andaluz pasó de ser una pieza indiscutible a un recurso cada vez más secundario dentro de la rotación blanquiazul.

Diego Villares

El de Vilalba representa mejor que nadie la continuidad. Ha vivido todas las etapas del regreso blanquiazul. Desde Segunda b. Y lo ha hecho convertido en una pieza imprescindible para todos los entrenadores que pasaron por el banquillo.

Esta temporada volvió a demostrar su importancia. Hidalgo encontró en él el equilibrio ideal para sostener el centro del campo y liberar a jugadores de mayor talento.

El capitán es todo un símbolo de club y un ejejemplo que evidencia el paso de tiempo desde la última vez que el Deportivo estuvo en Primera. En ocho años ha pasado de jugar en el Racing Villalbés a “vivir algo que nunca había imaginado”.

Ocho años en ocho cambios: así ha pasado el tiempo desde la última vez que el Dépor estuvo en Primera Más información

David Mella

A sus 21 años entra en un grupo de privilegiados muy reducido, lo que confirma el gran crecimiento de uno de los grandes proyectos de Abegondo en los últimos años.

El extremo volvió a tener un papel destacado pese a la alta competencia en la banda derecha gracias a su verticalidad y descaro. Aunque no ha podido participar en los últimos dos meses de competición, su aportación, con cinco goles en 25 partidos, evidenció que el Deportivo tiene en él un futbolista que ya ha sido diferencial en dos categorías y apunta a serlo en una tercera.

Yeremay

El canario llegará a Primera después de confirmar que el Deportivo acertó de lleno al convertirlo en la bandera del proyecto. En 2023, la propiedad apostó fuerte por él entregándole el dorsal ‘10’ y colocándolo en el centro de un equipo que giraba y gira en torno a él.

Esta campaña. sin embargo, también le tocó convivir con la cara amarga del fútbol. La publagia que arrastró durante buena parte del curso le impidió jugar con sus característicos cambios de ritmo y largas carreras. Aún así, Yeremay siguió dejando goles (11) y asistencias (10) de súper clase.