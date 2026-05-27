Las Palmas se la juega en un Riazor en fiesta

Los jugadores de Las Palmas, tras el encuentro ante el Real Zaragoza EFE

Tras sellar el ascenso la pasada jornada frente al Valladolid, el Deportivo afrontará este domingo ante Las Palmas el último capítulo de una temporada que ya es histórica. El conjunto blanquiazul despedirá el curso en Riazor con la tranquilidad de tener el objetivo cumplido, aunque todavía con un incentivo añadido. Una victoria combinada con la derrota del Racing de Santander frente al Cádiz permitiría a los coruñeses proclamarse campeones de Segunda División.

Mientras A Coruña disfruta con sus jugadores del regreso a Primera División ocho años después, la lucha por las plazas de playoff llega a la última jornada completamente al rojo vivo. Hasta seis equipos mantienen opciones de entrar —o quedarse fuera— en unos puestos que quedarán marcados por los enfrentamientos directos y las múltiples combinaciones.

Uno de los focos estará precisamente en Riazor. Las Palmas visitará el feudo herculino con la obligación de ganar para asegurar su presencia entre los seis primeros clasificados.

El problema para los insulares aparecería en caso de tropiezo. El cuadro canario tiene perdido el golaveraje particular con Málaga y Castellón, además de encontrarse muy ajustado respecto a Burgos y Eibar. Por ello, un empate o una derrota obligaría a los amarillos a mirar de reojo lo que pueda ocurrir en el resto de estadios durante la jornada unificada.

Almería (3º - 71 PUNTOS): El conjunto rojiblanco es, a priori, el equipo que llega en mejor situación. Los almerienses asegurarán la tercera plaza si vencen al Valladolid, aunque es tal el atasco, que el empate o la derrota podría relegarlos al séptimo lugar al tener perdido los enfrentamientos directos con Burgos y Castellón.

Málaga (4º - 70 PUNTOS): Los de Juan Funes, cuartos clasificados, también encaran la jornada con ventaja, aunque sin margen para relajarse. Los andaluces visitarán el Ibercaja para medirse a un Zaragoza ya descendido a Primera Federación al Zaragoza. Una victoria podría permitirles terminar terceros si el Almería tropieza. Pero también pueden conocer la cara de la moneda. Un resultado negativo que les haría abandonar las posiciones de promoción dependiendo de lo que hagan canarios, castellonenses y burgaleses.

Las Palmas (5º - 70 PUNTOS.): El conjunto dirigido por Luis García depende de sí mismo. Un triunfo en Riazor ante el Dépor le garantiza disputar las eliminatorias de ascenso e incluso podría auparle hasta la tercera posición si Almería y Málaga no sacan los tres puntos en sus respectivos duelos. El problema para los insulares aparecería en caso de tropiezo. El cuadro canario tiene perdido el golaveraje particular con Málaga y Castellón, además de encontrarse muy ajustado respecto a Burgos y Eibar.

Castellón (6º - 69 PUNTOS): Los orellut encaran uno de los partidos más decisivos del fin de semana. El conjunto albinegro recibirá al Eibar en Castalia en un duelo directo con aroma de final. Los locales cuentan con un factor clave a su favor: tienen el golaveraje a favor con todos sus rivales directos en la pelea por el playoff. La cuentas son tan simples como que victoria les clasificaría automáticamente, mientras que el empate también podría servirles dependiendo de lo que se diera en los otros marcadores.

Burgos (7º - 69 PUNTOS): Al contrario que los anteriormente mencionados, los castellanos no dependen de sí mismo para jugar la promoción, aunque una victoria en el Plantío ante el Andorra haría que solo haga falta un resultado favorable de sus predecesores para alargar su temporada. Aún así, con el empate también podría clasificar, pero la posibilidad es muy remota.

Eibar (8º - 67 PUNTOS): Los armeros tienen el escenario más complejo. El equipo azulgrana está obligado a ganar en Castalia y aun así necesitará resultados favorables en otros campos para mantenerse con vida. Los de Ipurua llegan a la última jornada con la calculadora en la mano y pendientes de una combinación casi perfecta para colarse en el playoff.

Con el ascenso ya decidido y la pelea por la promoción completamente abierta, la Segunda División afronta una última jornada cargada de tensión, cuentas y emociones cruzadas. En Riazor, el Deportivo buscará cerrar el curso por todo lo alto; Las Palmas, en cambio, llegará jugándose toda la temporada.

La afición blanquiazul ha agotado las entradas en menos de 24 horas y prepara un recibimiento especial para despedir una campaña inolvidable. El estadio estará lleno en una cita marcada por la emoción, la ilusión del ascenso y la tensión del playoff.