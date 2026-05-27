El éxito de un modelo: el Deportivo se pone a la altura de los mejores

Celebración de uno de los goles ante el Valladolid Quintana

El ascenso a Primera División devuelve al Deportivo a la categoría que nunca tuvo que abandonar. El hito de por sí derrocha grandeza. Después de estar sumido en el barro durante cuatro temporadas, el conjunto blanquiazul ha vuelto a la élite. Y ahora su magnitud como club crece todavía más. El primer equipo masculino alcanza la máxima categoría, esa en la que milita también el primer equipo femenino.

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Además, al ascenso del combinado dirigido por Antonio Hidalgo, hay que sumar la promoción directa del Fabril a Primera Federación, tercer escalón del fútbol nacional, mientras el filial femenino logró sellar la permanencia en Segunda Federación –categoría de bronce–.

No hay demasiados clubs en España que puedan presumir de tener a sus equipos en tan altas categorías. De hecho, solo hay nueve entidades de las 19 –falta definir qué otro equipo acompañará a Racing de Santander y Deportivo– que tienen asegurada una plaza en Primera División para la próxima temporada: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Espanyol, Athletic Club, Sevilla, Alavés y, ahora, Deportivo. A todos ellos habrá que sumar uno más. Solo falta definir cuál: Valencia o Villarreal femenino, ambos en la final del playoff a Liga F.

El equipo dirigido por Fran Alonso logró además una permanencia histórica, puesto que supone disputar la tercera campaña consecutiva en Liga F –Primera División–, algo que nunca había conseguido antes.

Los filiales

El Fabril certificó su ascenso y eso convirtió en su día al Deportivo como el único conjunto de Segunda División con su filial en Primera Federación. Sin embargo, con la promoción directa del primer equipo, el éxito entra en otra dimensión. A falta de disputarse los playoffs de ascenso, hay solo seis equipos de Primera con su filial masculino en la categoría de bronce: Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Celta –estos cuatro clasificados para las eliminatorias de ascenso a LaLiga Hypermotion–, Athletic Club y ahora, Deportivo.

Por si eso fuese poco, el filial femenino también coloca a la entidad herculina en una posición de privilegio. Porque mientras clubs como el Rayo Vallecano tienen a su equipo B en la quinta división nacional o Villarreal, Betis, Getafe, Celta, Alavés, Elche o Racing de Santander en la cuarta –denominada Tercera Federación–, el Deportivo lo mantiene en la tercera –denominada Segunda Federación–. Comparten plaza en esa misma categoría Osasuna, Levante, Sevilla, Espanyol y Valencia.

Un caso único

Hay un club que no puede aspirar a más en lo que a categorías se refiere. La Real Sociedad tiene a todos sus equipos principales en las divisiones más altas. De hecho, es una de las pocas entidades que mejora al Deportivo en conjunto. Primer equipo masculino (en Primera División), primer equipo femenino (en Primera División), filial masculino (en Segunda División) y filial femenino (en Segunda División) no tienen forma de aspirar a un escalón más.

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No obstante, el crecimiento del Deportivo en los últimos años es meteórico. El masculino ha alcanzado la élite cuando hace apenas dos años estaba celebrando el ascenso a Segunda División; el femenino ha logrado consolidarse en Liga F; el Fabril ha firmado una temporada brillante para dejar atrás la Segunda Federación y el filial femenino, en su primera campaña en la categoría de bronce, ha sellado la permanencia a falta de una jornada para el remate de la competición regular. Y lo ha conseguido además con bajas de peso, dada la promoción de jugadoras importantes al primer equipo como Paula Novo, Lucía Rivas o Redru.

El Deportivo continúa rompiendo barreras y ahora aparecen ya en el horizonte nuevos objetivos. Todos ellos pasan por mantener la mirada alta para sostener la evolución del club.