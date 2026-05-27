El Deportivo ata a Bil Nsongo: "Tiene contrato por bastantes años"

Bil Nsongo conduce para superar por potencia a Gael Alonso Patricia G. Fraga

Además del hecho propio de ascender, que es lo básico, hacerlo de forma directa permite siempre tener varios cuerpos de ventaja a la hora de empezar a planificar la siguiente temporada. Toda ayuda es bienvenida para afrontar con las máximas garantías el reto de consolidarse en Primera en un contexto cada vez más complicado para los recién llegados. El plan de Fernando Soriano parece similar al que adoptó hace dos temporadas cuando llegó a Segunda. Primero evaluar lo que hay en casa y tomarse ese tiempo extra en completar las tareas que ya tiene de su mano. Una de ellas es la de Bil Nsongo, héroe del ascenso, sobre el que tranquilizó al asegurar que está bien atado. "Es una situación que está más que hablada. Tiene contrato por bastantes años. Estamos tranquilos, ha demostrado que se lo merece. Será jugador del primer equipo el año que viene”.

Sea antes del cierre de temporada frente a la UD Las Palmas o dentro de unos días, ya con el telón de la temporada regular bajado de forma definitiva, lo cierto es que el club blanquiazul tiene sobre la mesa varios frentes más que resolver. El principal es Ximo Navarro. El balear, uno de los capitanes, ha sido decisivo para el ascenso con su gran tramo final de temporada después de recuperarse de una lesión que lo apartó varios meses de los terrenos de juego. Es precisamente esa contraposición la que protagoniza la columna de pros y contras. Termina contrato y a sus 36 años hay pocas dudas con su rendimiento si consigue mantenerse sano, pero ahí recaen precisamente los interrogantes. "Cuando termine la temporada lo veremos. Hay que valorar la situación de la plantilla y tomar decisiones. Cuando ha estado activo ha estado al cien por cien. Ha sido diferencial y nos ha hecho subir el nivel", apuntó el propio Soriano en una entrevista en la SER, en la que también reconoció interés por el neerlandés Teun Gijselhart.

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Menos dudas hay con otros futbolistas en su misma situación. El próximo 30 de junio también finalizan su vinculación con el Deportivo Cristian Herrera y Sergio Escudero. Con un rol diferente dentro del equipo, parece complicado que alguno de los dos vaya a continuar en el regreso a Primera División. Situación similar a la de Mulattieri, Gragera y Stoichkov, tres cedidos que regresarán a su club de origen al no estar obligado el club a hacer efectiva su opción de compra.

Anticiparse

En este grupo ya no está Germán Parreño, que terminaba en 2026, pero que ha ampliado su vinculación una temporada más después del ascenso. Junto a él hay también otro jugador en un escenario que no requiere tanta urgencia, pero tampoco demasiada pausa con un contrato que ya ha empezado su cuenta atrás. Diego Villares, capitán, finaliza su vinculación también el próximo verano a las puertas de su debut en la máxima categoría.