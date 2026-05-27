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Dépor

El Dépor regresa al trabajo este jueves para preparar el último partido del curso

Antonio Hidalgo concedió este miércoles como día libre después de todos los actos protocolarios y de celebración

Sergio Baltar
27/05/2026 18:58
Riki Rodríguez, durante el entrenamiento de este miércoles en Abegondo
Riki Rodríguez, durante el entrenamiento de este miércoles en Abegondo
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El Deportivo comienza este jueves un paréntesis de varios días en los festejos por el ascenso a Primera División. Después de todos los actos protocolarios y de celebración, Antonio Hidalgo le concedió el miércoles libre a la plantilla antes de citar a sus pupilos mañana en Abegondo. 

Desde las 17.00 horas el equipo blanquiazul comenzará a preparar el último encuentro de la temporada frente a la UD Las Palmas, en lo que se espera sea el preludio de la gran fiesta de clausura en el propio estadio de Riazor y posteriormente en Cuatro Caminos. El equipo canario se lo juega a todo o nada, con opciones de ser tercero, pero también de quedarse sin playoff, mientras que el conjunto coruñés apurará sus remotas posibilidades de ser campeón, algo que pasa por vencer al cuadro dirigido por Luis García y que el Racing de Santander pierda en casa ante un Cádiz ya salvado.

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El técnico ha programado tres sesiones de trabajo en las que tendrá que hacer una selección de los jugadores que estén en mejores condiciones para disputar el último encuentro de la temporada. Por supuesto, sigue siendo baja David Mella, que espera llegar recuperado al inicio de la pretemporada en julio, y también Adrià Altimira, que vio la amarilla en Valladolid y era uno de los jugadores que estaba apercibido.

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