El consejo de oro que Manuel Pablo dio a Bil antes del Valladolid-Dépor

Bil Nsongo conduce el esférico en el Valladolid-Dépor Quintana

Seis goles en 17 partidos, en diez titularidades, en 920 minutos. Lo de Bil Nsongo quedará ya para la historia del Deportivo. Porque más allá de las cifras, el delantero del Fabril ha sido clave para que el conjunto blanquiazul lograse el ascenso directo a Primera División. El atacante camerunés tenía la llave para asentar de forma definitiva el juego que Antonio Hidalgo tenía en la cabeza. Porque si algo tiene Bil, es que entiende lo que ocurre sobre el verde como pocos delanteros con su poca experiencia lo hacen.

El pasado domingo, en el estadio José Zorrilla, el ‘32’ blanquiazul tocó el cielo de forma definitiva. Marcó un doblete para llevar al Dépor a la élite, además de firmar su mejor actuación desde que está inmerso en dinámica del primer equipo. Y Manuel Pablo ha desvelado en El Partidazo de Cope que nada es fruto de la casualidad.

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El que fue su entrenador en el Fabril confesó que la semana pasada, antes de medirse al Valladolid, tuvo una charla con él. En ella, el técnico grancanario le dio un consejo que ahora explica los minutos que Bil disputó con tanta superioridad en Pucela. “Él estaba muy pendiente, demasiado, de los defensas, sobre todo en los duelos aéreos, cuando él es un jugador muy fuerte. Es seguramente de los jugadores más fuertes de Segunda, de Primera e incluso del panorama internacional”, explicaba Manuel Pablo.

Esa cualidad es algo que todo el mundo detectó pronto. Fue precisamente su capacidad para hacerse con el esférico y darle continuidad al juego lo que permitió al Deportivo progresar de una forma más evidente. “Bil perdía muchas veces la referencia del balón por preocuparse más por el defensa que por el propio balón. Yo veía que había situaciones en las que podía sacar más partido si estaba más pendiente del balón”, contaba el estratega del Fabril. Y de ahí nació la charla con los consejos que Bil no dudó en aplicar en el José Zorrilla.

Es seguramente de los jugadores más fuertes de Segunda, de Primera e incluso del panorama internacional"

Por si fuese poco, el delantero africano redondeó su actuación con dos goles, pero Manuel Pablo contó entre risas que en esa faceta nada tuvo que ver él: “Lo de los goles ya lo tenía de antes, eso no se lo dije yo. Yo solo le aconsejé sobre aspectos en los que creo que puede mejorar”.

Crecimiento meteórico

La confianza en Bil Nsongo es total. No es para menos. Porque el camerunés ha rendido cuando más falta hacía, de la mejor forma posible. La recompensa a su rendimiento inmediato no será otra que tener ficha del primer equipo, tal y como confesó Fernando Soriano, director deportivo, en la Cadena Ser.

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Bil llegó a la entidad deportivista en la temporada 2024-25. Con Gilsanz como entrenador en la primera parte del curso, disputó 28 partidos. De hecho, su primera titularidad se la brindó el betanceiro en Cantabria, en la novena jornada. Después fue Manuel Pablo el encargado de ir puliendo su juego. Esa misma campaña acabó con cinco goles en su casillero en 1.180 minutos disputados. Una cifra que en el presente ejercicio se encargó de superar con creces: doce tantos con el Fabril y seis con el primer equipo.

El Dépor tiene en sus manos un diamante que Óscar Gilsanz ha pulido, Manuel Pablo le ha dado forma y Antonio Hidalgo ha terminado de abrillantar.