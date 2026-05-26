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Dépor

Ya no quedan entradas para la fiesta del Deportivo-Las Palmas en Riazor

Las localidades se han agotado en menos de 24 horas y solo quedarán las que liberen los abonados

Jorge Lema
Jorge Lema
26/05/2026 09:40
Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historia
Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historia
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No había demasiadas dudas de que el deportivismo iba a celebrar como se merece un éxito como el de ascender a Primera División. Los festejos no han parado desde que Ais Reig señalase el final del partido en Zorrilla y se prolongarán al menos durante toda la semana, cuando el Deportivo se enfrente a la UD Las Palmas en Riazor. El club ha preparado una gran fiesta para despedir la temporada que nadie se quiere perder. Literalmente. Porque después de que en la tarde del lunes se pusieran a la venta, a primera hora de la mañana del martes ya no quedaban entradas.

Así lo ha anunciado el Dépor en sus redes sociales, colgando el cartel de 'No hay billetes' y anunciando que la única forma de hacerse con una localidad para estar presente el domingo en el estadio herculino será ir ocupando los asientos que vayan liberando los abonados. Era algo que podía preverse, más después de que en los primeros intentos del lunes por hacerse con un tique tuvieran como requisito esperar unos minutos en la cola virtual ante la demanda por parte de la afición.

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Galería | Todas las imágenes de la celebración de la plantilla del Deportivo en la Fan Zone de Riazor

Miles de deportivistas, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, disfrutaron antes y celebraron después con la plantilla en una noche para la historiaVer más imágenes

Partido y fiesta

Y es que, como ya sucedió hace dos años, habrá una segunda celebración por el ascenso. En aquella ocasión fue en la última jornada ante el Real Unión y ahora será frente al conjunto canario, que buscará el triunfo para llegar de la mejor manera al playoff de ascenso, en el que intentará acompañar al Dépor y al Racing a Primera.

Habrá fiesta en el estadio, pero la celebración se extenderá durante varias horas, ya que está previsto que los jugadores se suban al bus cuando acaben los actos en Riazor para hacer la tradicional visita a la fuente de Cuatro Caminos.

Jugadores y staff en uno de los balcones del Ayuntamiento en la celebración en María Pita

Fervor deportivista en María Pita

Más información

Mientras, la plantilla sigue estirando el primer festejo y este martes tendrá recepción en la Xunta. Antonio Hidalgo ha concedido descanso a sus jugadores hasta el próximo jueves, cuando volverán al trabajo en Abegondo.

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