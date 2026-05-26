Seis equipos para cuatro plazas: estos son los horarios del playoff de ascenso a Primera División

Partido entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza UD Las Palmas

Mientras el Deportivo sigue inmerso en celebraciones varias por el ascenso directo logrado el pasado domingo en el estadio José Zorrilla, otros equipos llegan a la última jornada de liga con todo por decidir: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar buscan sellar de forma definitiva una de las cuatro plazas del playoff de ascenso. Solo dos se quedarán fuera. Y sin todavía saber qué conjuntos serán los que peleen por acompañar al Racing de Santander y al Deportivo, LaLiga ya ha hecho oficiales los horarios de las eliminatorias.

El pistoletazo de salida lo darán el sexto y el tercer clasificado el sábado 6 de junio a las 21.00 horas, en el partido correspondiente a la ida. Un día después, el domingo 7 de junio, será el turno del quinto y el cuarto. Las vueltas mantendrán el orden: sexto y tercero jugarán el martes 9 de junio a las 21.00 horas; quinto y cuarto, el miércoles 10 de junio a las 21.00 horas.

Una vez superada la primera ronda, la segunda queda fijada para el domingo 14 de junio (21.00 horas), en la que se medirán el vencedor del primer partido y del segundo (sexto o tercero contra quinto o cuarto). La vuelta será el 20 de junio a las 21.00 horas y de ahí saldrá el nuevo conjunto de Primera División. El equipo mejor clasificado será el que ejerza de local en el encuentro correspondiente a la vuelta.

Situación clasificatoria

Ninguno tiene su plaza asegurada. Cuatro puestos para seis clubs, de forma que dos se quedarán fuera del playoff de ascenso a Primera División. Todo se definirá el próximo domingo en la última jornada de LaLiga Hypermotion.

Las cuatro plazas de playoff de ascenso llegan sin dueño a la última jornada Más información

El que más papeletas tiene para certificar una de las plazas es el Almería. Los 71 puntos que acumula ahora en su casillero le sirven para afrontar la última fecha en el tercer puesto. El domingo se medirá en su propia casa a un Valladolid sin nada en juego y que viene de ver cómo Racing y Dépor le ascienden en la cara.

Con solo un punto menos (70) está el Málaga. El conjunto dirigido por Juan Funes llega lanzado al tramo final de temporada. En la última fecha empató contra el Racing de Santander (1-1) para sumar su cuarto partido seguido sin conocer la derrota. En la última jornada y dependiendo de sí mismo, se la jugará contra un Real Zaragoza que ya ha certificado de forma matemática su descenso a Primera Federación.

Aparece con los mismos puntos (70) la UD Las Palmas, que viene de ceder un empate contra el colista Zaragoza. Es precisamente el combinado canario el próximo rival del Deportivo, de forma que visitará a un Riazor exaltado y con ganas de celebrar por todo lo alto el ascenso directo a la máxima categoría.

El campeonato de Segunda también motiva al Dépor Más información

El último que obtendría la plaza a día de hoy es el Castellón, sexto con 69 puntos. Sin embargo, la escuadra orellut afronta el partido a priori más complicado por tratarse del único duelo directo: recibe al Eibar que, con 67 puntos y sin depender de sí mismo, busca colarse en las eliminatorias. Entre ambos está el Burgos, con los mismos puntos que el Castellón (69), que recibirá en El Plantío a un Andorra sin nada en juego.

Como no podía ser de otra forma, LaLiga Hypermotion regala a todos los aficionados una última jornada llena de emoción, igualdad y suspense. Racing de Santander y Deportivo la podrán afrontar con la tranquilidad de tener los deberes hechos; otros seis equipos llegan con todo en juego.