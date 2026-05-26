El Dépor se salvó en la última jornada en el Camp Nou en una de las dos veces que ya fue recién ascendido a Primera División en los tres últimos lustros ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El Deportivo volverá a codearse con los grandes en la próxima temporada, ocho años después de hacerlo por última vez. Con las cartas tan marcadas como está el fútbol hoy en día debido al reparto de los ingresos por derechos de televisión, no es complicado deducir que el rendimiento medio de los recién ascendidos a Primera División dista mucho de las posiciones nobles de la tabla. Aunque en honor a la verdad tampoco es que lo más habitual sea que doce meses después del ascenso se produzca una nueva caída a la categoría de plata.

¿Cuál es el retrato robot del recién ascendido? Para establecerlo, tomamos como muestra todos los equipos que subieron a Primera División con el actual formato, desde que los dos primeros clasificados de Segunda suben directos y se disputa un playoff entre tercero, cuarto, quinto y sexto para dilucidar quién se lleva el restante billete a la división de honor. Es decir, la temporada 2010-11.

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Desde entonces, en esas 15 temporadas –excluida la actual, que aún no tiene resultados en Primera– se han producido 45 saltos de categoría, con un balance muy positivo para los recién llegados. Únicamente 12 equipos han descendido nada más llegar, una media menos de uno por temporada y poco más de una cuarta parte (26,7%). O lo que es lo mismo, tres de cada cuatro conjuntos logran la salvación. Eso sí, el Deportivo ya ha sido recién ascendido en un par de oportunidades en los últimos 15 años, con una permanencia en la temporada 2014-15, pero uno de esos 12 descensos totales en la campaña 2012-13.

En solo dos ocasiones han vuelto a Segunda dos equipos. Fue en las temporadas 2018-19, con el Rayo Vallecano y el Huesca, y 2024-25, con el Valladolid y el Leganés que, dicho sea de paso, tan mal lo están pasando durante el presente ejercicio en la categoría de plata. Este dato, además, quiere decir que en cinco campañas ningún recién ascendido realizó el camino de vuelta hacia abajo. Betis, Rayo y Granada mantuvieron la categoría en el curso 2011-12. Elche, Villarreal y Almería lo hicieron en el curso 2013-14. El Betis repitió en la campaña 2015-16, esta vez junto a Sporting y Las Palmas. Levante, Girona y Getafe también conservaron su puesto en la élite en la temporada 2017-18, igual que Espanyol, Mallorca y Rayo, los últimos en lograr este particular triplete, en el ejercicio 2021-22.

Dos billetes europeos

Solo en dos de estos 45 casos (4,4%), el ascendido alcanzó la clasificación para competición europea a través de la Liga. Lo hizo el Villarreal en el curso 2013-14 –que concluyó sexto, la mejor posición lograda por cualquiera de estos 45 conjuntos– y siguió sus pasos el Granada, que fue séptimo en la campaña 2019-20. Ojo, porque ambos subieron como subcampeones, como posiblemente lo haga el Dépor.

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Ellos dos son, además, los recién llegados que más puntos sumaron, con 59 en el caso del conjunto castellonense y 56 por parte del equipo nazarí. La cifra mágica de los 50 puntos solamente la superaron otros cuatro conjuntos: el Alavés 2016-17 y el Getafe 2017-18 (55), el Osasuna 2019-20 (52) y el Girona 2017-18 (51). Además, todos ellos, más el conjunto gerundense tras su segundo ascenso (2022-23) conforman el grupo de siete veces (15,5%) en que un ascendido finalizó en el top 10 de la clasificación. El conjunto vitoriano, por si fuera poco, además de cumplir un brillante papel en el campeonato, alcanzó la final de la Copa del Rey, en la que en el desaparecido estadio Vicente Calderón fue derrotado por el Barcelona (3-1).

La media ganadora

Si establecemos una media del rendimiento de estos últimos 45 equipos que han ascendido a la máxima categoría en la campaña de su regreso, el resultado es esperanzador para el deportivismo. Posiblemente, muchos aficionados de un equipo que acaba de subir firmarían sumar 40 puntos y acabar la Liga en la decimoquinta posición después de salvarse matemáticamente en la jornada 36, con dos partidos todavía por disputarse. Pues esas son las medias que resultan de los datos alcanzados por los últimos 45 conjuntos que jugaron en Primera recién llegados de la categoría de plata.

Aunque la salvación matemática en la última jornada es mayoritaria (12 casos de 33, el 36,4%, más de un tercio), el promedio desciende a 35,97, con lo que podemos establecer la 36ª fecha como la media en que se logra. La segunda jornada con más permanencias cerradas es la 35ª, con 6, lo que supone un 18,2% de las salvaciones.

Mucho menos exitosa, eso sí, es la proyección en la división de honor, ya que el promedio de permanencia tras el ascenso es de 3,6 temporadas consecutivas. Además de los 12 descendidos en la primera temporada, otros 10 conjuntos (22,2%) bajaron a la segunda. Es decir, prácticamente la mitad bajaron el año posterior a su ascenso o en el segundo.

Los clubes que más campañas consecutivas en Primera llevan después de ascender en los últimos tres lustros son el Celta, para el que la campaña 2026-27 será la decimoquinta seguida en la máxima categoría; el Villarreal, que sumará la decimocuarta; el Betis, que alcanzará la duodécima, y el Getafe, para el que el curso venidero supondrá el décimo consecutivo en la élite.

Como curiosidad, una de las 33 permanencias y una de las rachas más duraderas, las 7 temporadas consecutivas del Eibar tras su primer y único ascenso, comenzó con un descenso. El conjunto armero bajó en el terreno de juego en su campaña de debut, la 2014-15, pero el descenso administrativo del Elche le permitió mantenerse e iniciar su época de mayor esplendor, que finalizó con el regreso a Segunda División en 2022.