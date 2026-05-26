Ocho años en ocho cambios: así ha pasado el tiempo desde la última vez que el Dépor estuvo en Primera

Villares, con el Racing Villalbés, pendiente del balón ante Arribas en un partido contra el Dépor en la pretemporada del verano del 2017 Archivo DXT Campeón

El tiempo es tan relativo que un período concreto puede parecer corto y, al mismo tiempo, una vida entera. Todo depende de la perspectiva con la que se mire. Quizá si se le pregunta a cualquier deportivista, dirá que ocho años es un intervalo extensísimo, en el que pueden pasar muchísimas cosas. Y aunque pueda parecer algo exagerado y condicionado por una visión de alguien que ha tenido que sufrir muchos mazazos con su equipo, lo cierto es que ocho años sí es un período de tiempo suficiente para que todo evolucione. Aquí van ocho cosas en las que la vida ha cambiado desde el 2018, el tiempo con el Dépor lejos de la máxima élite.

1 | Uno de nueve

Abandonó Primera División siendo uno de los nueve únicos campeones de liga. Una circunstancia que el propio Lucas Pérez se encargó de recordar en una entrevista al ‘Partidazo de Cope’ tras lograr el ascenso a Segunda División hace un par de años. “¿Si esto se siente como ganar un título con un grande? No, porque no hay que olvidarse de que el Deportivo ya es un grande. Somos uno de nueve”, recalcó tras devolver al club al fútbol profesional.

Aunque el lema que ahora es frase icónica entre el deportivismo fue desarrollado por Lucas en 2024, lo cierto es que son muchos más los años que el conjunto herculino acumula siendo el último ‘nuevo’ campeón de liga. Porque en el año 2000, el Deportivo se sumó a un selecto club únicamente reservado para Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic Club, Valencia, Real Sociedad, Sevilla y Betis.

Tiempo han tenido en estos ocho años con el Dépor fuera de la élite de engrosar la lista, pero lo cierto es que ninguno lo ha conseguido. Pero no ha sido así. Más bien al contrario, ya que la tendencia al ‘bipartidismo’ se ha elevado, pues únicamente el Atleti ha roto, en una ocasión, el binomio. Lo han intentado también Girona o Villarreal, pero se han quedado lejos.

2 | Doce retirados

Poco podría hacer el actual Deportivo si al equipo volviesen todos y cada uno que compusieron la plantilla del último descenso. Porque más allá de su nivel, doce jugadores se han retirado a lo largo de estos años.

Se tratan de Rubén Martínez, Juanfran Moreno, Luisinho, Emre Çolak, Adrián López, Pantilimon, Pedro Mosquera, Fernando Navarro, Krohn-Dehli, Bóveda, Muntari y Arribas.

Siguen en activo y muy vigentes algunos como Fabian Schar, Fede Valverde, Carles Gil o el propio Lucas.

3 | Dos Champions

De esta última lista, quizá el que más ha triunfado es Fede Valverde. Desde que el Dépor dejó la Primera División, al uruguayo le ha dado tiempo a consolidarse en la élite del fútbol.

De hecho, apunta a convertirse en primer capitán del Real Madrid, club en el que acumula esas ocho temporadas citadas y con el que ha ganado, entre otras cosas, dos Champions League.

Fede Valverde y Albentosa, durante su etapa en el DeportivoFútbol Primera DivisiónPretemporada 2017/2018Racing-Villalbés-Deportivo 0-2 Archivo DXT Campeón

4 | Lamine Yamal era un niño

El hecho de volver a la máxima categoría permitirá al Deportivo enfrentarse a muchos de los mejores jugadores del planeta. Uno de los que, sin duda, levantará más expectativa es Lamine Yamal.

Curiosamente, cuando el Dépor jugó su último partido en Primera División, el actual extremo del Barcelona tenía únicamente diez años. Hoy es Balón de Plata, ha ganado una Eurocopa con España y aspira a ser el mejor futbolista del mundo.

5 | Un ‘Bicho’ de 124 goles

El descenso del Deportivo coincidió con la salida del Real Madrid de un mito como Cristiano Ronaldo. El portugués anotó la friolera de 450 goles vestido con la camiseta blanca, pero en su período de cinco temporadas y media entre Juventus y Manchester United, siguió viendo puerta con mucha facilidad.

El portugués anotó con ‘bianconeros’ y ‘red devils’ 124 tantos. Una media de 22,5 dianas por curso en equipos de Europa, teniendo en cuenta que abandonó el Santiago Bernabeu cuando ya tenía 33 años.

6 | Jurado en el Bodø

El mediocentro andaluz acumula tres temporadas en el Dépor, donde se ha asentado. Pero antes de llegar al conjunto herculino y tras pasar por el Almería, se embarcó en la aventura noruega del Bodø/Glimt.

José Ángel no llegó a jugar competiciones europeas, pero fue líder en el ascenso del equipo que hoy es referencia nórdica a la máxima categoría del fútbol de Noruega. Posteriormente, todavía pasó por el Sheriff Tiraspol antes de regresar a España.

José Ángel Jurado con el Bodø/Glimt

7 | Capitán de Tercera

Diego Villares podrá debutar en Primera División. Lo hará con 30 años y después de una trayectoria deportiva llena de cicatrices, en la que ha tenido que hacerse a sí mismo. Porque hace ocho temporadas, el centrocampista jugaba en Tercera con el Racing Villalbés, el equipo de su pueblo.

Luego fichó por el Deportivo, del que ha acabado siendo capitán tras pasar por Segunda B, Primera RFEF, Segunda y ahora, Primera.

8 | Todavía ni concejala

Más allá del ámbito futbolístico, en A Coruña ciudad también ha habido cambios en estos ocho años. Un ejemplo es la corporación municipal, en la que todavía no figuraba una Inés Rey que no había ganado todavía las primarias de su partido para acabar acudiendo a los comicios de 2019 como número uno de la lista y salir del proceso electoral con el bastón de mando de la Alcaldía.