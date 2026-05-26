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Dépor

La Diputación recibe al Dépor por el ascenso: "A afección de este club e incrible e envexada por toda España”

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destaca el sentimiento de pertenencia y fidelidad que existe en A Coruña por el equipo

Sergio Baltar
26/05/2026 18:48
Juan Carlos Escotet y Valentín González Formoso se dan la mano en el salón de Plenos
Juan Carlos Escotet y Valentín González Formoso se dan la mano en el salón de Plenos
Patricia G. Fraga
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La jornada institucional del Deportivo comenzó este martes por la mañana con su visita a la Diputación de A Coruña, donde la plantilla fue recibida entre aplausos en el salón de Plenos. El presidente provincial, Valentín González Formoso, tomó la palabra para reivindicar el profundo vínculo emocional que une al deportivismo desde hace décadas y destacó la capacidad del club para convertirse en un símbolo colectivo que trasciende el fútbol. “O Deportivo nos une e nos congrega como galegos e galegas”, deslizó durante su intervención.

Formoso también destacó el sentimiento de pertenencia y fidelidad que ha mantenido viva a la afición incluso en los momentos más complicados. Un arraigo que, tal y como aseguró, explica que el Dépor cuente con una masa social “incrible” y “envexada por todos os clubes de España”, capaz de acompañar al equipo de manera incondicional.

Juan Carlos Escotet, dirigente del Deportivo, recogió el testigo y ensalzó el impacto que supone poner a la ciudad en la élite nacional. “El regreso del Deportivo es una noticia que genera ilusión a muchísimas personas y que vuelve a situar a A Coruña en un escenario de máxima visibilidad dentro del fútbol español”, señaló.

Escotet definió el ascenso como el premio a años de compromiso colectivo tras una de las etapas más grises en la historia del club, y quiso resaltar el papel de los seguidores blanquiazules, que no dejaron de sostener el escudo nunca.

La afición nunca dejó de estar al lado y eso ha sido determinante para mantener viva la ilusión de recuperar el lugar que corresponde a esta institución”, indicó.

El presidente concluyó su mensaje recordando que el Deportivo ha pasado "etapas de mucha exigencia en las que se evidenció la fortaleza del deportivismo". La exigencia será todavía mayor en la vuelta a Primera, lo que obligará al club "a seguir creciendo con estabilidad y responsabilidad", zanjó.

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