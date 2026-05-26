Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Fernando Soriano habla del número de fichajes del Dépor para la vuelta a Primera: "Hay alguno avanzado, no hecho"

El director deportivo blanquiazul cree que no tendrá que hacer demasiados cambios en la plantilla

Jorge Lema
Jorge Lema
26/05/2026 11:23
Fernando Soriano en la Fan Zone del Deportivo el día del ascenso a Primera
Fernando Soriano en la Fan Zone del Deportivo el día del ascenso a Primera
DANI PATIÑO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mientras todo el deportivismo celebra, seguro que hay un teléfono que echa humo y no solo de mensajes de felicitación. Porque la vida del director deportivo no permite descanso y Fernando Soriano ya sabe que le queda un intenso verano por delante. El maño ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada en Primera, para la que tiene negociaciones "avanzadas".

Soriano también pasó por los micrófonos de COPE y lo primero que quiso dejar claro es que no habrá una gran revolución en la nómina de futbolistas del Dépor. "No tiene que cambiar mucho la plantilla. Habrá siete u ocho fichajes. Hay alguno avanzado, no hecho". Al mismo tiempo, ya adelantó que en breve habrá noticias oficiales, aunque más de índole interna. "Ahora hay una semana que anunciaremos alguna cosa de las que tenemos ya, de aquí, y luego cuando toque".

Yeremay y Massimo Benassi a punto de abrazarse tras el ascenso

Benassi explica qué tiene que pasar para que Yeremay salga del Dépor: "Vale el doble que el año pasado"

Más información

Lo que sí dejó claro el director de fútbol es que el Deportivo, también en Primera, mantendrá su compromiso con Abegondo cuando le preguntaron sobre si los fichajes serán españoles o extranjeros. "Vendrán gallegos, eso seguro. Algunos que ya tenemos subirán al primer equipo. Es una de las normas implantadas, que un porcentaje de los futbolistas sean criados y formados en Abegondo".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dani Barcia en la celebración del ascenso del Deportivo

Barcia recoge el guante de Aspas y Giraldez: "Hai ganas de vivir o derbi e ver como lles gañamos"
Jorge Lema
Partido entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza

Seis equipos para cuatro plazas: estos son los horarios del playoff de ascenso a Primera División
Bea Arrizado
Oeiras (Portugal), 24/05/2026.- Torreense`s Stopira celebrates a goal against Sporting during their Portugal Cup final soccer match held at National Stadium, Oeiras, Portugal, 24th May 2026. EFE/EPA/TIAGO PETINGA

El último gran logro del exdeportivista Stopira: gol en la final de copa portuguesa para hacer campeón a un Segunda
Xurxo Gómez
Fernando Soriano en la Fan Zone del Deportivo el día del ascenso a Primera

Fernando Soriano habla del número de fichajes del Dépor para la vuelta a Primera: "Hay alguno avanzado, no hecho"
Jorge Lema