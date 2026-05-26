Fernando Soriano habla del número de fichajes del Dépor para la vuelta a Primera: "Hay alguno avanzado, no hecho"

Fernando Soriano en la Fan Zone del Deportivo el día del ascenso a Primera DANI PATIÑO

Mientras todo el deportivismo celebra, seguro que hay un teléfono que echa humo y no solo de mensajes de felicitación. Porque la vida del director deportivo no permite descanso y Fernando Soriano ya sabe que le queda un intenso verano por delante. El maño ya trabaja en la confección de la plantilla de la próxima temporada en Primera, para la que tiene negociaciones "avanzadas".

Soriano también pasó por los micrófonos de COPE y lo primero que quiso dejar claro es que no habrá una gran revolución en la nómina de futbolistas del Dépor. "No tiene que cambiar mucho la plantilla. Habrá siete u ocho fichajes. Hay alguno avanzado, no hecho". Al mismo tiempo, ya adelantó que en breve habrá noticias oficiales, aunque más de índole interna. "Ahora hay una semana que anunciaremos alguna cosa de las que tenemos ya, de aquí, y luego cuando toque".

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Lo que sí dejó claro el director de fútbol es que el Deportivo, también en Primera, mantendrá su compromiso con Abegondo cuando le preguntaron sobre si los fichajes serán españoles o extranjeros. "Vendrán gallegos, eso seguro. Algunos que ya tenemos subirán al primer equipo. Es una de las normas implantadas, que un porcentaje de los futbolistas sean criados y formados en Abegondo".