El verano que le espera al Deportivo

Samuele Mulattieri celebra junto a Yeremay Hernández y Sergio Escudero un gol en Riazor German Barreiros

El regreso del Deportivo a Primera División ya es una realidad. La victoria en Valladolid certificó el segundo ascenso de categoría en apenas dos años. Una escalada a velocidad de crucero pocas veces vista en la historia del fútbol español y que refleja el trabajo exitoso de muchas personas. Entre ellas resalta la figura de Fernando Soriano, el arquitecto del renacer blanquiazul y uno de los grandes responsables de devolver la ilusión a una afición que llevaba demasiado tiempo instalada entre la frustración y la nostalgia.

Tras conformar las plantillas que devolvieron al club del barro al cielo, el director deportivo afrontará en los próximos meses el mayor de los retos: planificar un equipo que compita en la élite, con una columna vertebral ya consolidada y una importante representación de la cantera, uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el crecimiento del proyecto.

Una amplia nómina de futbolistas cedido regresará a la disciplina herculina y se sumará al largo grupo de jugadores con contrato en vigor, mientras otros, por contra, pondrán fin a su etapa en el club por la puerta grande, dejando al Dépor en el primer escalón.

Portería cubierta. La posición de guardameta cuenta con dos jugadores con contrato y una renovación apalabrada. Álvaro Ferllo, fijo entre los palos desde su llegada y salvador con intervenciones decisivas como el penalti atajado ante el Leganés, y Eric Puerto están vinculados a la disciplina blanquiazul hasta junio de 2027. En cuanto a Germán Parreño, el ilicitano mantiene desde hace meses un acuerdo con la entidad para extender su estancia en A Coruña más allá del 30 de junio.

Defensa. Los laterales, en el aire; el eje, blindado. De los ocho jugadores que conformaron la línea defensiva esta temporada, seis optan a seguir el curso que viene vestidos de blanquiazules y dos podrían jugar este domingo ante Las Palmas su último partido con el Deportivo. Ximo Navarro, pieza clave en la zaga desde que retornó de lesión, desconoce por el momento si el club le ofrecerá la renovación. Lo mismo ocurre en el costado opuesto. Sergio Escudero también finaliza este año su compromiso. Ambos laterales, ya con 36 años, representan experiencia y jerarquía, pero podrían ser dos de los hombres que abandonen la entidad este verano. En cambio, el futuro parece mucho más claro para Giacomo Quagliata y Adriá Altimira, dos de los fichajes más destacados de la temporada y con contrato firmado hasta 2028.

El que regresa para dar número a los costados es Alex Petxarroman. El lateral vasco volverá de su cesión en el Andorra, donde únicamente ha podido disputar siete encuentros de inicio, una falta de continuidad que dificulta mucho que pueda quedarse en A Coruña, tal y como indicó él en una entrevista para este periódico.

En el eje de la zaga, el cupo está cerrado. Dani Barcia, Miguel Loureiro y Arnau Comas están ligados también hasta 2028. A ellos se suma Lucas Noubi el central por el que más ha apostado Fernando Soriano a medio y largo plazo. Los aficionados entonaron el “Noubi quédate” durante la celebración del ascenso a Primera División en la explanada de Riazor, pero pueden respirar tranquilos. El belga está atado hasta 2029 .

Mediocentro. Overbooking con candidatos a salir. La medular es la zona del campo en la que más jugadores sobreviven desde los tiempos de Primera Federación. A José Ángel y Diego Villares, el doble pivote que marcó una etapa bajo el mando de Imanol Idiakez, todavía les queda un año más, mientras que el incansable Mario Soriano, titular en las 41 jornadas disputadas hasta la fecha, será propiedad del Deportivo hasta 2028, e incluso podría ampliar uno más si se cumplen una serie de objetivos ya alcanzados, entre ellos la promoción a la máxima categoría.

En en núcleo duro de centrocampistas con contrato, también hay varios que, o bien no han obtenido el protagonismo esperado en esta campaña, o están aun en periodo de adaptación. Charlie Patiño (2028) no pisa el césped desde el empate ante el Huesca en El Alcoraz y atraviesa un momento complicado, mientras que Riki (2029) ha jugado nueve partidos como titular desde que llegó, aunque perdió el sitio tras ser sustituido al descanso contra el conjunto pepinero.

La situación de José Gragera merece una explicación aparte. El cedido por el Espanyol tenía una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso, pero el hecho de no cumplir objetivos personales —principalmente relacionados con el número de partidos disputados— anula dicha condición. De este modo, el Deportivo evitará abonar el millón y medio de euros pactado con el conjunto catalán.

La irrupción arrolladora de Noé Carrillo también altera el escenario en la sala de máquinas. El canterano, recientemente renovado hasta 2029, ha sido una de las noticias más positivas del tramo final gracias a su capacidad de amenazar área desde segunda línea, firmando un gol y participando en el de Stoichkov en el Nuevo Mirandilla. A él se unirán los regresos de Diego Gómez (2030), Rubén López (2028) y Jairo Noriega (2028), tres productos de Abegondo que vuelven con el conocimiento de que lo normal sería que no se puedan hacer con un hueco en la plantilla del primer equipo.

Delantera. Cuatro regresos y varias apuestas claras. La zona de arriba en la que más contratos en vigor hay. Yeremay Hernández, con contrato hasta 2030, encabeza la lista. El extremo canario declinó ofertas de equipos de Champions League con el objetivo de devolver a la ciudad de A Coruña a la élite nacional, y lo ha conseguido. “Elegí quedarme en mi casa, con mi gente, y no me equivoqué. Cuando llegué al Dépor, estaba en Primera. Desde ahí, todo fue mal. Pero desde que llegué al primer equipo, todo fue bien”, indicó instantes después del glorioso triunfo en el José Zorrilla.

Un año menos tienen sobre el papel Luismi Cruz y David Mella. Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo, alargan su compromiso hasta 2028 y 2027, respectivamente. Stoichkov volverá a Granada una vez finalice su periplo como deportivista y se cruzará en el camino con Mohamed Bouldini (2028), que se incorporará de nuevo a filas herculinas.

Samuele Mulattieri, en un caso parecido al de José Gragera, volverá a su club de origen —el Sassuolo— y no continuará su estancia en A Coruña en la élite.

A mayores del punta marroquí, cuatro futbolistas más se incorporarán a la faceta ofensiva provenientes de sus diferentes préstamos. Luis Chacón (2030) regresa de la Cultural Leonesa, con la que partió de titular en 37 jornadas y marcó ocho goles que fueron insuficientes para lograr la permanencia de los del Reino. Adrián Guerrero, Martín Ochoa, Kevin Sánchez, los tres con contrato hasta 2028, también regresan al combinado herculino, pero con la etiqueta de convertirse en posibles refuerzos de lujo para el Fabril de Manuel Pablo.