El último gran logro del exdeportivista Stopira: gol en la final de copa portuguesa para hacer campeón a un Segunda

Stopira celebra con la afición del Torreense la Taça de Portugal ganada ante el Sporting EFE

El exdeportivista Stopira es un nuevo héroe en Portugal. Al menos, para todos los aficionados al fútbol contrarios al Sporting de Lisboa y, especialmente, para los hinchas del Sport Clube União Torreense. Porque el futbolista caboverdiano es el protagonista de la gran hazaña de los últimos tiempos en el balompié luso e incluso mundial. Solo así se puede calificar el triunfo en la copa portuguesa del conjunto de Torres Vedras, una pequeña ciudad de poco más de 80.000 habitantes del distrito de Lisboa. Lo logró precisamente ante el equipo capitalino por 1-2, en la final disputada el pasado fin de semana, con el gol definitivo obra de Stopira.

El defensor de 38 años anotó de penalti en la prórroga el tanto que dio el título al Torreense, un equipo que nunca ha jugado en la máxima categoría, pero se convierte en nuevo campeón de la Taça portuguesa. Es el primero que lo logra siendo equipo de segunda división.

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Curiosamente, en el Torreense también militan otros dos exdeportivistas de una época más reciente que la de Stopira, que únicamente jugó la temporada 2010-11 en el Deportivo Fabril. Son Luis Quintero, presente en la plantilla del ascenso a Segunda División, y Alejandro Alfaro, exfabrilista que llegó a debutar en la categoría de plata con el primer equipo herculino. El extremo fue titular en la final y en el minuto 69 fue reemplazado por el centrocampista.

A por el ascenso... y el Mundial

De esta manera, el Torreense ya tiene asegurada su presencia en Europa League el próximo curso. Ahora, su siguiente reto es lograr el ascenso por primera vez a la Liga Portugal Betclic, la máxima categoría del fútbol luso. Para ello, el Torreense deberá imponerse al Casa Pía en la vuelta de la eliminatoria que se disputa este jueves. En la ida, celebrada en el pequeño estadio Manuel Marques de Torres Vedras, el resultado fue 0-0.

Una vez termine la competición, Stopira no se irá de vacaciones. Porque su último desafío del curso pasa por disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con Cabo Verde. Será la primera vez que el combinado caboverdiano dispute una Copa del Mundo. Y el primer rival será, ni más ni menos, que la selección española, el 15 de junio a las 18.00 horas en territorio peninsular hispano.