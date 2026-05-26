El Deportivo descansará hasta el jueves por la tarde antes de preparar el partido contra Las Palmas

Antonio Hidalgo, durante un entrenamiento en Abegondo Germán Barreiros

Después de cuatro días de celebración, una agenda repleta de actos institucionales y algún pequeño hueco para el descanso, el Deportivo volverá al trabajo este jueves para preparar el duelo ante Las Palmas. A pesar de que el club coruñés publicó en sus redes sociales, como es habitual, el plan semanal en el que se podía leer en todos los días “somos de primeira”, el conjunto blanquiazul cerrará la temporada este domingo en Riazor ante el cuadro canario con la oportunidad de proclamarse campeón de Liga. Para ello, el Racing de Santander tendrá que perder en El Sardinero ante un Cádiz ya salvado matemáticamente. Además, el equipo dirigido por Luis García tendrá que ganar en el estadio herculino para poder disputar el playoff de ascenso a Primera División.

Tras las visitas del lunes al Espacio Avenida de Abanca, Estrella Galicia y María Pita, y las del martes a la Diputación de A Coruña y al Pazo de Raxoi en Santiago, la plantilla tendrá jornada de descanso este miércoles y volverá a los entrenamientos al día siguiente con una sesión que dará comienzo a las 17.00 horas en la Ciudad Deportiva de Abegondo. “Yo creo que hay un momento, aunque sean tres días, de darnos el lujo de poder disfrutarlo y a partir del jueves prepararemos el partido como siempre e iremos a por la victoria para quedar campeones”, explicó Antonio Hidalgo en el programa especial que realizó El Partidazo de Cope en el Teatro Colón de A Coruña. Una respuesta que fue muy aplaudida por todos los aficionados blanquiazules presentes en la sala.

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El de este jueves será el primero de los tres entrenamientos que le quedan al Deportivo antes de dar por finalizada la temporada 2025-26, despedir el curso en Riazor con su gente y que la plantilla se vaya de vacaciones hasta la campaña que viene, ya en la máxima categoría.