El campeonato de Segunda también motiva al Dépor

Luismi Cruz trata de superar a Mantilla en el Deportivo-Racing German Barreiros

El campeonato de Segunda División espera al Deportivo. Un título menor y más para el conjunto blanquiazul, uno de los nueve únicos ganadores de la liga española en su primera categoría. Pero, al fin y al cabo, un galardón que pelear. A nadie le amarga un dulce.

El empate del Racing de Santander el pasado domingo en la visita a La Rosaleda ha abierto una ventana de oportunidad para que el Dépor, que cumplió ganando en el José Zorrilla para asegurarse el ascenso sin tener que esperar a la última jornada, pueda afrontar esa fecha definitiva con posibilidades de finalizar campeón.

Las cuentas para que el conjunto deportivista se haga con el liderato definitivo, en este caso, son simples: el Deportivo debe vencer a Las Palmas y aguardar una derrota del Racing, que cierra la liga recibiendo en El Sardinero al Cádiz.

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De este modo, el bloque de Riazor debe esperar un favor por parte de Imanol Idiakez y Lucas Pérez, que llegarán al duelo a orillas del Cantábrico ya con alivio, después de lograr la permanencia el pasado fin de semana gracias al primer tanto del coruñés desde su regreso al equipo gaditano.

Por lo tanto, no apunta a ser sencillo que se cumpla esa parte de la ecuación que no depende del Deportivo. Como tampoco lo será para el conjunto blanquiazul vencer a Las Palmas, un equipo que llegará a Riazor muy exigido.

Las Palmas se la juega

Sin la opción del ascenso directo que deseaba ya a tiro, el equipo de Luis García depende de sí mismo para asegurarse un puesto en las eliminatorias para alcanzar el salto de categoría y acompañar a Racing de Santander y Deportivo.

Un triunfo ‘pío-pío’ aseguraría, como mínimo, la quinta plaza que ahora regenta a Las Palmas. Además, si el Málaga no es capaz de vencer en el Ibercaja Estadio a un Zaragoza ya matemáticamente descendido a Primera Federación y el Almería no se impusiese al Valladolid en tierras andaluzas, el cuadro insular afrontaría los cruces como tercero y, por lo tanto, cabeza de serie. Esa consideración le da ventaja de campo en los dos cruces, pero también el pase si los resultados globales son de empate tras prórroga. Sin embargo, una derrota en A Coruña podría dejar a Las Palmas fuera del playoff de ascenso.

Lo que es seguro es que Las Palmas afrontará el choque con más preparación que el Dépor, pues el conjunto deportivista se tomará este martes como día de descanso, después de los festejos de la madrugada del domingo y los actos institucionales para celebrar el ascenso del lunes.