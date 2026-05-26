'Cremos, vimos a Primeira': el Dépor explica el misterioso lema del ascenso a Primera

El lema del Deportivo en su página web RCD

El Deportivo utilizó el lema del ascenso a Primera División 'Cremos, vimos a Primeira'. Desde el primer momento surgieron muchas dudas entre la afición blanquiazul sobre el significado del eslogan y el club coruñés ha querido explicar cuál ha sido el proceso de elaboración del mensaje que se remonta a Navidad.

"Normalmente necesitamos ver algo para creer que es posible. Ver el éxito, la prueba o el resultado para convencernos. Pero el deportivismo funciona justo al revés: primero cree y después espera volver a verlo. La idea nace de una realidad muy concreta: hay miles de deportivistas —especialmente niñas y niños— que nunca pudieron disfrutar al Dépor en Primera División y, aun así, sienten el club con una fe absoluta. Creen en algo que nunca vieron. Ese pensamiento apareció por primera vez en los canales oficiales del Dépor en Navidad con la pregunta: Pódese crer en algo que nunca viches? Porque si hay alguien especialista en mantener la ilusión incluso sin haber visto algo antes, son los niños y niñas", comienza el comunicado.

"Y precisamente los niños y niñas del Dépor representaron en la campaña de Navidad esa fe más pura: creer sin garantías, sostener la ilusión y seguir empujando. Desde ahí, el mensaje crece: En ocasiones toca creer antes de poder ver y vivir. Creer cuando nadie te garantiza nada. Creer cuando el camino se hace largo. Creer hasta el último minuto. Porque esa es la identidad del deportivismo: una afición que no baja los brazos y que convierte la fe en motor. Creer para ver no era una promesa de ascenso. Era una forma de entender el camino: creer antes de recuperar aquello que un día vivimos y no queremos olvidar. Y precisamente por eso, cuando el objetivo se consigue, el claim evoluciona: 'CREMOS, VIMOS A PRIMEIRA'", continúa.

Los puntos clave

"Este segundo claim funciona como el cierre natural de la historia. Primero, porque responde al recorrido emocional. En primer lugar, creemos, pasado, durante toda la temporada. A continuación, vimos hacerse realidad aquello en lo que siempre confiamos. El claim incorpora un doble juego de significado gracias al gallego: vimos puede entenderse como “vimos” de ver, porque al fin hemos vuelto a ver la Primera, eso en lo que creímos tanto tiempo y durante toda la temporada. Al mismo tiempo, conecta con “vir a Primeira”, llegar o volver a Primera. De esta manera, el viaje completo queda cerrado. Primero rompimos el orden natural de “Ver para creer” y lo convertimos en “Creer para ver”, porque el deportivismo cree antes de tener pruebas. Y al final, después de sostener esa fe toda la temporada: 'Cremos, vimos a Primeira'. Porque al final, creer fue el principio de la victoria", finaliza.