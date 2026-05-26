Benassi explica qué tiene que pasar para que Yeremay salga del Dépor: "Vale el doble que el año pasado"

Yeremay y Massimo Benassi a punto de abrazarse tras el ascenso QUINTANA

"Vale el doble que el año pasado". Massimo Benassi no quiso concretar cifras en lo que se refiere al precio de Yeremay, tras cada intervención hablando sobre el canario dejaba escapar una sonrisa que muestra confianza en las posibilidades del Deportivo a la hora de retener al futbolista en este mercado.

En una intervención en El Partidazo de la COPE, el Consejero Delegado del club coruñés explicó lo que tendría que pasar para que el 10 dejara A Coruña. "Él primero tiene que decir que se quiere ir, que no lo ha dicho. Segundo, que tiene unas cláusulas muy bien redactadas porque nuestro director legal es un fenómeno y hay que respetar lo que pone el contrato. ¿Qué pone? Muchos números. Encima, los contratos le ponen los números y entre paréntesis las letras… es increíble. Es muy alto. No puedo decirlo, que está aquí el abogado y una de esas cláusulas es que no puedo decirlo y sería un problema. Cuesta el doble que el año pasado”.

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Esto en lo que respecta al tema contractual, porque en lo que tiene que ver con sensaciones, Benassi fue más claro. "Yo creo que sí (se va a quedar). Si me lo preguntas a mí, creo que sí. Es complicado que salga. No es 'quiero salir y salgo'. Para mí no es tan fácil".

Salud financiera

Además de hablar sobre Yeremay, también repasó los objetivos del Deportivo para el próximo año en Primera. Y, sobre todo, el modelo para conseguirlos. "La apuesta está clarísima. El presi lo ha repetido muchas veces hoy. Es algo que tiene que ser sostenible. El control económico de LaLiga es muy estricto, no podemos hacer lo que nos gustaría. Al final, creo que tenemos muy buena base, jugadores con contratos largos, plantilla bastante joven…".

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Y es que la buena salud financiera de la entidad es algo que siempre subraya Benassi. "El Dépor está saneado desde hace tres temporadas. No hay deuda. Bueno, lo único de deuda es el CVC porque cuando se entró en LaLiga se firmó el contrato, pero es controlada. El presupuesto será… más que esta temporada (risas). No vamos a tener ningún problema, como no lo hemos tenido hasta ahora. Estaremos en mitad de tabla para abajo".