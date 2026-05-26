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Dépor

Barcia recoge el guante de Aspas y Giraldez: "Hai ganas de vivir o derbi e ver como lles gañamos"

Después de enfrentarse al Celta toda la vida en categorías inferiores, el canterano está deseando enfrentarse al eterno rival

Jorge Lema
Jorge Lema
26/05/2026 13:18
Dani Barcia en la celebración del ascenso del Deportivo
Dani Barcia en la celebración del ascenso del Deportivo
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Continúan los actos de celebración del Deportivo por el ascenso a Primera División y también el pique con el derbi gallego en el horizonte. De esta forma, Dani Barcia ha recogido esta mañana, en la visita del equipo blanquiazul a la Xunta de Galicia, el guante que la semana pasada lanzaron Iago Aspas y Claudio Giráldez.

Las dos grandes figuras del Celta mostraban su deseo de ver de nuevo al Dépor en la máxima categoría. "A mí personalmente me apetece vivir el derbi en Balaídos y Riazor", apuntó el técnico celeste. Igualmente, se acordó el capitán celeste en la despedida de la temporada en el propio estadio.

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El Celta también quiere al Deportivo en Primera: "A mí me apetece vivir el derbi en Balaídos y Riazor"

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Una vez conseguido el objetivo del ascenso, esos deseos han tenido réplica en el bando blanquiazul. Barcia, acostumbrado a jugar contra el Celta toda la vida en categorías inferiores, no ocultó su deseo de medirse al eterno rival la próxima temporada. "Sempre foi un soño xogar un Dépor-Celta, teño moitas ganas de vivilo e ver como lles gañamos".

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