Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Alfonso Rueda ensalza la “épica” del Deportivo en la recepción oficial en la Xunta

El presidente del Gobierno gallego destaca la perseverancia del club y celebra el regreso del derbi gallego a Primera División

Sergio Baltar
26/05/2026 15:48
Diego Calvo, Juan Carlos Escotet, Alfonso Rueda y Diego Villares posan con la camiseta del Deportivo
Diego Calvo, Juan Carlos Escotet, Alfonso Rueda y Diego Villares posan con la camiseta del Deportivo
XUNTA DE GALICIA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras dos días de celebraciones multitudinarias, recepciones y actos oficiales por el regreso del Deportivo a Primera División, el club puso durante la mañana de este martes el broche institucional a los festejos con la visita en Santiago para la recepción con la Xunta de Galicia. La expedición blanquiazul, encabezada por jugadores, cuerpo técnico y directiva, cerró una intensa agenda marcada por la emoción y el reconocimiento de toda la ciudad de A Coruña y distintas autoridades tras el ascenso logrado el pasado fin de semana en Valladolid.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibió al equipo en el Pazo de Raxoi para trasladarles la enhorabuena por devolver al Deportivo a a la máxima categoría del fútbol español ocho años después. “Os quero expresar o sentimento colectivo que sinte Galicia dende o domingo. Recordaba agora o presidente, Juan Carlos Escotet, o feito de non rendirse cando se estaba abaixo… Iso é unha épica que todo o mundo admira e recoñece. Cando os esforzos se fan con perseverancia e convencemento dan os seus froitos", destacó.

Además, también celebró que la temporada que viene Galicia pueda a volver a disfrutar de la fiesta del fútbol gallego, el derbi entre Deportivo y Celta. É un orgullo enorme que en de Xacobeo podamos ter un derbi galego e que o Dépor volva ao lugar onde tanto tempo estivo e tantas páxinas de gloria escribiu. Isto non fixo máis que empezar. Agora todavía quedan moitísimas metas por conseguir tamén”.  

Rueda terminó su intervención resaltando que el deporte es más que nunca una gran manifestación de Galicia Calidade, y el Deportivo es un “exemplo inmellorable" de ello.

Dani Barcia en la celebración del ascenso del Deportivo

Barcia recoge el guante de Aspas y Giraldez: "Hai ganas de vivir o derbi e ver como lles gañamos"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Diego Calvo, Juan Carlos Escotet, Alfonso Rueda y Diego Villares posan con la camiseta del Deportivo

Alfonso Rueda ensalza la “épica” del Deportivo en la recepción oficial en la Xunta
Sergio Baltar
Dani Barcia en la celebración del ascenso del Deportivo

Barcia recoge el guante de Aspas y Giraldez: "Hai ganas de vivir o derbi e ver como lles gañamos"
Jorge Lema
Partido entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza

Seis equipos para cuatro plazas: estos son los horarios del playoff de ascenso a Primera División
Bea Arrizado
Oeiras (Portugal), 24/05/2026.- Torreense`s Stopira celebrates a goal against Sporting during their Portugal Cup final soccer match held at National Stadium, Oeiras, Portugal, 24th May 2026. EFE/EPA/TIAGO PETINGA

El último gran logro del exdeportivista Stopira: gol en la final de copa portuguesa para hacer campeón a un Segunda
Xurxo Gómez