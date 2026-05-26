Alfonso Rueda ensalza la “épica” del Deportivo en la recepción oficial en la Xunta

Diego Calvo, Juan Carlos Escotet, Alfonso Rueda y Diego Villares posan con la camiseta del Deportivo XUNTA DE GALICIA

Tras dos días de celebraciones multitudinarias, recepciones y actos oficiales por el regreso del Deportivo a Primera División, el club puso durante la mañana de este martes el broche institucional a los festejos con la visita en Santiago para la recepción con la Xunta de Galicia. La expedición blanquiazul, encabezada por jugadores, cuerpo técnico y directiva, cerró una intensa agenda marcada por la emoción y el reconocimiento de toda la ciudad de A Coruña y distintas autoridades tras el ascenso logrado el pasado fin de semana en Valladolid.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recibió al equipo en el Pazo de Raxoi para trasladarles la enhorabuena por devolver al Deportivo a a la máxima categoría del fútbol español ocho años después. “Os quero expresar o sentimento colectivo que sinte Galicia dende o domingo. Recordaba agora o presidente, Juan Carlos Escotet, o feito de non rendirse cando se estaba abaixo… Iso é unha épica que todo o mundo admira e recoñece. Cando os esforzos se fan con perseverancia e convencemento dan os seus froitos", destacó.

Además, también celebró que la temporada que viene Galicia pueda a volver a disfrutar de la fiesta del fútbol gallego, el derbi entre Deportivo y Celta. É un orgullo enorme que en de Xacobeo podamos ter un derbi galego e que o Dépor volva ao lugar onde tanto tempo estivo e tantas páxinas de gloria escribiu. Isto non fixo máis que empezar. Agora todavía quedan moitísimas metas por conseguir tamén”.

Rueda terminó su intervención resaltando que el deporte es más que nunca una gran manifestación de Galicia Calidade, y el Deportivo es un “exemplo inmellorable" de ello.