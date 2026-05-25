Riazor se prepara para la traca final de la fiesta del ascenso: ya están a la venta las entradas para el Deportivo-Las Palmas

Momento del duelo entre Las Palmas y el Dépor Fernando Fernández

La semana grande del Deportivo no ha hecho más que comenzar, pero la cita más esperada llegará este domingo (a las 18.30 horas), cuando los blanquiazules regresen a Riazor para enfrentarse a Las Palmas y poner broche final a una temporada histórica ante su afición. Un encuentro muy especial para el deportivismo y para el que las entradas ya están a la venta.

Desde primera hora de la mañana de este lunes ya se podía ver en la Avenida de la Habana a coruñeses haciendo cola en las taquillas para conseguir un billete y asistir al día de fiesta que se vivirá en la última jornada de LaLiga Hypermotion.

Los tickets ya se pueden adquirir también de manera online, a través de la página web oficial del Deportivo, con un precio que oscila entre los 40 y los 60 euros.

Será una cita similar a la vivida hace dos años ante el Real Unión, cuando los dirigidos por aquel entonces por Imanol Idiakez se midieron al combinado vasco con el ascenso a Segunda División ya en el bolsillo. Riazor disfrutó de un duelo en el que la victoria por 3-0 fue lo de menos. La celebración posterior sobre el campo fue la antesala a una larga noche que se trasladó a Cuatro Caminos, como ocurrirá este domingo.

Además, pese a que los de Antonio Hidalgo tienen el objetivo cumplido, habrá un punto de emoción al poder quedar como campeones de Segunda División. Para que eso suceda, el Deportivo deberá ganar a Las Palmas y esperar a que el Racing de Santander, en El Sardinero, no lo haga contra el Cádiz.

Un hecho que, sobre el papel, parece complicado que suceda. Los de la Tacita de Plata consiguieron la salvación matemática el último fin de semana con un gol de Lucas Pérez que abrió el camino, mientras que los de Luis García Plaza viajarán hasta A Coruña jugándose entrar en playoffs.